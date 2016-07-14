В Конгрессе CША одобрили ужесточение санкционной политики против России

Акт о стабильности и демократии для Украины, который был представлен в комитет в апреле этого года, был принят большинством членов комитета, передает РБК.

Как сообщил его автор Элиот Энгел, законопроект направлен на поддержку права Украины на самооборону и должен способствовать возвращению ей Крыма. По словам конгрессмена, Соединенные Штаты должны относиться к Крыму так же, как к Эстонии, Латвии и Литве, чье присоединение к СССР в 1940 году Вашингтон не признавал в течение 50 лет.

В соответствии с текстом законопроекта санкции в отношении России не должны быть смягчены вплоть до выполнения Москвой своих обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и восстановления суверенитета Украины над Крымом. Также в документе прописано требование регулярно сообщать о банках, которые незаконно контролируют украинские активы. Речь, в частности, идет о российских банках на территории оккупированного Крыма.

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Помимо этого законопроект предлагает Белому дому проконсультироваться с правительством Украины о создании международного консорциума для минимизации возможных рисков при частных инвестициях в эту страну.

Документ предусматривает введение ограничений на покупку Россией военного оборудования или технологий у союзников по НАТО и направлен на предотвращение нарушения прав человека на оккупированных территориях.

"Нам нужно сообщить народу Украины, что мы его поддерживаем, а Владимиру Путину сказать, что его агрессивное поведение не останется без ответа", — сообщил Энгел.

Напомним, 1 июля США ввели новые санкции против российских компаний.