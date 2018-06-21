Украинских политиков косит эпидемия педикулеза
Вшивость первой тройки пропрезидентского блока вошла в традицию: Стоян, Кинах, Луценко. Недалеко ушла и ПР: Богатырева, Черновил. В «уникальной команде» БЮТ тоже бывают дезертиры...
Вшивость первой тройки пропрезидентского блока вошла в традицию: Стоян, Кинах, Луценко… Недалеко ушла и ПР: Богатырева, Черновил… В «уникальной команде» БЮТ тоже бывают дезертиры...
Украинские политики затеяли регулярные проверки общества и друг друга на вшивость. Эта малоприятная процедура заставляет поинтересоваться, почему слуги народа решили, что именно им предоставлено право тестировать избирателей унижающим человеческое достоинство образом, а не наоборот.
В странах Западной Европы проворовавшиеся чиновники не начинают депутатскую карьеру, а, как минимум, уходят в отставку. Политики отвечают за свои слова, и могут добровольно покинуть высокий государственный пост, если речь заходит о принципиальных вопросах.
|Кинах, Ющенко
|Кинах, Янукович
Кстати, министр внутренних дел развивает преимущественно один, политический, вектор активности. Совсем недавно Юрий Витальевич «прикладывал» своего предшественника и бывшего коллегу по СПУ Василия Цушко, а сегодня уже сам отдает предпочтение политическим действиям, а не организации пусть малозаметной, но эффективной работы МВД. Трудно представить, чтобы Николя Саркози в свою бытность министром внутренних дел размазывал Жака Ширака, а не боролся с беспорядками на улицах французских городов. Наверное, у каждого лишь разные методы завоевания политического авторитета.
|Чорновил, Богатырева, Янукович
Монолитность верхушки БЮТ уже давно стала предметом пересудов и легкой зависти в политикуме. Действительно, первые пятерки блока ни разу не радовали оппонентов разбродом и шатанием в их рядах. Но и в «уникальной команде» Юлии Тимошенко бывают политические дезертиры. Конечно, можно списать их появление на масштабность «сердечного» успеха на выборах, да и сама лидер блока не обращает внимания на нюансы. Леди Ю отличается любопытной манерой поведения. События последних полутора месяцев убедительно доказали, что нет политического кульбита, который не способна исполнить Тимошенко ради сохранения премьерского портфеля. Она допускает ошибку, опасную даже для политика с ее высоким рейтингом: нельзя постоянно держать народ за биомассу, это может закончиться рейтинговым обвалом. Словесная эквилибристика премьера хорошо звучит в публичных дискуссиях, но при малейшем беспристрастном анализе наружу вылезает немало нестыковок. Например, только самоуверенный политик мог позволить говорить в нынешних условиях о победе правительства над инфляцией через неделю после заявления Нацбанка, констатировавшего, что инфляция-2008 будет выше прошлогодней.
Развернувшийся конфликт вокруг старта досрочных выборов и вовсе рискует похоронить судебную систему страны. Президентская команда настаивает на своем, при этом лихо издавая указы в отношении неудобных судей и целых судов. Бютовцы используют численное преимущество для блокирования всех инстанций, способных дать старт досрочным выборам. Энергия, с которой «сердечники» в этом году противятся переизбранию парламента, практически равна той, с которой в 2007-м БЮТ настаивал на проведении досрочных выборов. Кто после этого поверит, что точка зрения не определяется местом сидения?
|Юлия Тимошенко
Евгений Магда