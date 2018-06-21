Украинских политиков косит эпидемия педикулеза

Вшивость первой тройки пропрезидентского блока вошла в традицию: Стоян, Кинах, Луценко… Недалеко ушла и ПР: Богатырева, Черновил… В «уникальной команде» БЮТ тоже бывают дезертиры...

Украинские политики затеяли регулярные проверки общества и друг друга на вшивость. Эта малоприятная процедура заставляет поинтересоваться, почему слуги народа решили, что именно им предоставлено право тестировать избирателей унижающим человеческое достоинство образом, а не наоборот.

В странах Западной Европы проворовавшиеся чиновники не начинают депутатскую карьеру, а, как минимум, уходят в отставку. Политики отвечают за свои слова, и могут добровольно покинуть высокий государственный пост, если речь заходит о принципиальных вопросах.

Вот только в Украине пока все поставлено с ног на голову. Интересно, зачем Виктор Ющенко решил перед роспуском парламента проверить на вшивость фракцию НУ–НС, если исход персонажа из первой тройки поддерживающего его блока уже стал традиционным. В парламенте четвертого созыва таким высокопоставленным перебежчиком стал Александр Стоян, тогдашний лидер Федерации профсоюзов, в следующей Верховной Раде – Анатолий Кинах, многолетний президент УСПП, недолго побывший союзником Ющенко. Оба занимали вторые места в избирательном списке и успешно инкорпорировались в ряды Партии регионов. Последний завершенный эксперимент относительно создания пропрезидентского блока и вовсе можно назвать провальным. Первый номер НУ–НС Юрий Луценко с Президентом расплевался, иначе и не скажешь, четвертый и пятый – Анатолий Гриценко и Николай Катеринчук – также перестали испытывать пиетет к главе государства. До сих пор остается загадкой, окажется ли в составе четвертой редакции проющенковского блока Арсений Яценюк.

Кстати, министр внутренних дел развивает преимущественно один, политический, вектор активности. Совсем недавно Юрий Витальевич «прикладывал» своего предшественника и бывшего коллегу по СПУ Василия Цушко, а сегодня уже сам отдает предпочтение политическим действиям, а не организации пусть малозаметной, но эффективной работы МВД. Трудно представить, чтобы Николя Саркози в свою бытность министром внутренних дел размазывал Жака Ширака, а не боролся с беспорядками на улицах французских городов. Наверное, у каждого лишь разные методы завоевания политического авторитета.

Недалеко «по вшивости» на этот раз ушла и Партия регионов, потерявшая второго и третьего номеров своего прошлогоднего списка. И Раиса Богатырева, и Тарас Чорновил покинули ряды «регионалов» со скандалами с продолжением. Если политическое будущее Раисы Васильевны отныне связано не только с Ринатом Ахметовым, но и Виктором Ющенко, то Чорновил-младший собирается уйти из большой политики едва ли не навсегда. Впрочем, отдадим должное Виктору Януковичу: он не любит заниматься публичным морализаторством, отдавая предпочтение иным методам работы с однопартийцами. Объявление досрочных выборов Виктор Федорович встретил с заметным эмоциональным подъемом: они могут позволить ему вернуться во власть вопреки не сданному экзамену на эффективность работы в оппозиции.

Монолитность верхушки БЮТ уже давно стала предметом пересудов и легкой зависти в политикуме. Действительно, первые пятерки блока ни разу не радовали оппонентов разбродом и шатанием в их рядах. Но и в «уникальной команде» Юлии Тимошенко бывают политические дезертиры. Конечно, можно списать их появление на масштабность «сердечного» успеха на выборах, да и сама лидер блока не обращает внимания на нюансы. Леди Ю отличается любопытной манерой поведения. События последних полутора месяцев убедительно доказали, что нет политического кульбита, который не способна исполнить Тимошенко ради сохранения премьерского портфеля. Она допускает ошибку, опасную даже для политика с ее высоким рейтингом: нельзя постоянно держать народ за биомассу, это может закончиться рейтинговым обвалом. Словесная эквилибристика премьера хорошо звучит в публичных дискуссиях, но при малейшем беспристрастном анализе наружу вылезает немало нестыковок. Например, только самоуверенный политик мог позволить говорить в нынешних условиях о победе правительства над инфляцией через неделю после заявления Нацбанка, констатировавшего, что инфляция-2008 будет выше прошлогодней.

Развернувшийся конфликт вокруг старта досрочных выборов и вовсе рискует похоронить судебную систему страны. Президентская команда настаивает на своем, при этом лихо издавая указы в отношении неудобных судей и целых судов. Бютовцы используют численное преимущество для блокирования всех инстанций, способных дать старт досрочным выборам. Энергия, с которой «сердечники» в этом году противятся переизбранию парламента, практически равна той, с которой в 2007-м БЮТ настаивал на проведении досрочных выборов. Кто после этого поверит, что точка зрения не определяется местом сидения?

К сожалению, приходится констатировать, что проверку на вшивость выдерживают далеко не все украинские политики. Лидеры страны практически поголовно страдают политическим педикулезом, вызванным нечистоплотностью действий и решений. Наверное, это общенациональная проблема, раз у государственного штурвала неизменно оказываются люди подобного склада. Хуже другое – для «избавления от вшей» соотечественников они пытаются – в переносном, безусловно, смысле – загнать их в газовые камеры. Украина тяжело больна неадекватностью действий политической элиты, это уже не политический педикулез, а настоящая болезнь Паркинсона, которая в современных условиях чревата крайне неприятными последствиями.

Евгений Магда