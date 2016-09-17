Порошенко обсудил с Меркель прекращение российской агрессии против Украины
15:58, 17 сентября 2016Политика
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Президент Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель договорились продолжить координацию усилий по прекращению российской агрессии против Украины.
Петр Порошенко и Ангела Меркель / REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Меркель.
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«Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Президент Украины отметил необходимость полного прекращения огня российскими боевиками и необходимости освобождения всех заложников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники договорились продолжить координировать усилия для выполнения Москвой безопасностных условий Минских договоренностей и прекращения российской агрессии против Украины.
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