Порошенко обсудил с Меркель прекращение российской агрессии против Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Меркель.

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«Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Президент Украины отметил необходимость полного прекращения огня российскими боевиками и необходимости освобождения всех заложников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники договорились продолжить координировать усилия для выполнения Москвой безопасностных условий Минских договоренностей и прекращения российской агрессии против Украины.