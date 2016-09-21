Порошенко на встрече с премьером Японии осудил ядерные испытания КНДР

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе рабочего визита в США он провел встречу с Абэ.

Порошенко поблагодарил главу японского правительства за неизменную позицию Японии по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе в рамках председательства страны в «Большой семерке».

Лидеры двух стран обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Украины в Японию в апреле этого года.

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Была отмечена важность ускорения совместной работы по определению масштабных проектов в Украине в сфере энергетической безопасности, инфраструктуры и экологии для привлечения японских фирм и инвесторов.

Порошенко и Абэ уделили внимание подготовке к проведению Года Японии в Украине в 2017 году.

"Собеседники договорились рассмотреть возможность дальнейшей либерализации визового режима для граждан Украины", - сказано также в сообщении.

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Кроме того, глава украинского государства и премьер Японии обменялись мнениями по отдельным вопросам взаимодействия двух стран в рамках Совета безопасности ООН.

Порошенко и Абэ также обсудили проблемы глобальной безопасности, в частности осудили ядерные испытания Северной Кореей.