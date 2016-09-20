Прокуратура АР Крым отреагировала на выборы в Госдуму, открыла дело
18:36, 20 сентября 2016Политика
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Сегодня прокуратура Автономной республики Крым отреагировала на выборы в государственную думу Российской Федерации, которые состоялись 18 сентября на территории полуострова.
Выборы в Госдуму, Севастополь / REUTERS
Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, передают "Українські новини".
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"Так называемые выборы в Госдуму России - абсолютно незаконное действие, противоречащее всем нормам не только украинского, но и международного права. Нами зарегистрировано уголовное производство по второй части статьи 110 УК Украины. Всем, кто совершил противоправные действия в Крыму в период оккупации, предстоит ответить перед украинским судом", - заявил он.
Напомним, Гюндуз Мамедов был назначен новым прокурором АР Крым 22 августа этого года.
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