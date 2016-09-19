Трагическая гибель замглавы АП Таранова: полиция открыла дело (видео)
Полиция начала уголовное производство по факту гибели заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Таранова.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.
Дело внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 291 - "Нарушение действующих на транспорте правил" УК Украины.
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Сейчас проводятся все необходимые экспертизы, в том числе технического состояния транспортного средства, которым управлял погибший, трассологическая и судебно-медицинская, по результатам которых будут установлены обстоятельства и механизм аварии. Следствие по делу продолжается.
Ранее сообщалось, что заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов на водном мотоцикле не справился с управлением и врезался в баржу. На место прибыли спасатели, которые извлекли тело погибшего. Медики скорой констатировали смерть мужчины.