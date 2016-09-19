Партия Меркель проиграла на региональных выборах в Берлине - экзит-поллы
Партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) терпит поражение на выборах в региональный парламент Берлина.
Об этом пишет Би-Би-Си.
Согласно экзит-поллам, за ХДС отдали голоса около 18% избирателей, за СДПГ - более 22%, Левая партия получила свыше 15% голосов, примерно такой же результат у "зеленых".
Правая антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) значительно укрепила позиции и, судя по всему, впервые получит места в земельном парламенте Берлина.
Если верить опросам избирателей на выходе с участков, за АдГ проголосовало не менее 13% электората.
В целом же, партии мейнстрима - и правящие в Берлине социалисты, и христианские демократы - потеряли голоса, отдав часть электората новым и старым радикалам.
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При этом доля "Альтернативы для Германии" оказывается пока меньше, чем ей предсказывали, и надо ждать официальных результатов: не исключено, что часть избирателей пока стесняется говорить о своем выборе в пользу АдГ.
Поддержка "Альтернативы для Германии" на волне антииммигрантских настроений в последнее время существенно выросла не только в традиционно "левом" Берлине, но и в других городах и регионах страны.
До сих пор в Берлине правила коалиция СДПГ и ХДС, однако по результатам нынешних выборов христианские демократы вряд ли останутся у власти.
Не исключено, что новую коалицию в региональном парламенте Берлина сформируют СДПГ, зеленые и Левая партия.