Партия Меркель проиграла на региональных выборах в Берлине - экзит-поллы

Об этом пишет Би-Би-Си.

Согласно экзит-поллам, за ХДС отдали голоса около 18% избирателей, за СДПГ - более 22%, Левая партия получила свыше 15% голосов, примерно такой же результат у "зеленых".

Правая антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) значительно укрепила позиции и, судя по всему, впервые получит места в земельном парламенте Берлина.

Если верить опросам избирателей на выходе с участков, за АдГ проголосовало не менее 13% электората.

В целом же, партии мейнстрима - и правящие в Берлине социалисты, и христианские демократы - потеряли голоса, отдав часть электората новым и старым радикалам.

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При этом доля "Альтернативы для Германии" оказывается пока меньше, чем ей предсказывали, и надо ждать официальных результатов: не исключено, что часть избирателей пока стесняется говорить о своем выборе в пользу АдГ.

Поддержка "Альтернативы для Германии" на волне антииммигрантских настроений в последнее время существенно выросла не только в традиционно "левом" Берлине, но и в других городах и регионах страны.

До сих пор в Берлине правила коалиция СДПГ и ХДС, однако по результатам нынешних выборов христианские демократы вряд ли останутся у власти.

Не исключено, что новую коалицию в региональном парламенте Берлина сформируют СДПГ, зеленые и Левая партия.