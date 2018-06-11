Вехи недели. Резкий Порошенко, бюджетный Гройсман и решительный Луценко

Увеличивающееся политическое давление со стороны европейских государств, лидеры которых имеют собственные виды на урегулирование конфликта на Донбассе и возобновление отношений с Россией подтолкнули Петра Порошенко к обновлению украинской позиции. Выступая во время встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES), президент подчеркнул, что Украина не станет продвигаться в части выполнения Минских договоренностей, пока Россия не пройдет свой путь по треку обеспечения безопасности на востоке Украины. Порошенко также отметил, что не намерен забывать о Крыме и потребовал усиления секторальных санкций против Кремля. В части внутренней политики президентские тезисы остались прежними – усиление борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной судебной реформы, продолжение децентрализации. У официального Киева по сути нет иного выхода, как входить в период внешнеполитической осенней турбулентности максимально сосредоточенным и готовым давать ответы на возможные инициативы противников и оппонентов.

Неожиданная трагическая смерть заместителя главы президентской администрации Андрея Таранова может повлиять на ситуацию в силовых структурах, которые он курировал во время работы на Банковой. Таранов был влиятельной и сильной фигурой, немало сделавшей для укрепления безопасности и обороноспособности страны. Его уход может быть использован против интересов Украины.

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Освобождение украинских заложников Владимира Жемчугова и Юрия Супруна не только можно назвать успехом украинской стороны, но и свидетельством неадекватности сепаратистов. Логика в продолжительном удержании за решеткой Жемчугова, гражданского человека, лишившегося кистей руки в результате взрыва мины, отсутствует напрочь. Зато проявил себя кремлевский пропагандист Грэм Филлипс, едва не сорвавший процедуру обмена с сепаратистами.

В бюджете на 2017 год выделены рекордные расходы – в размере 129 миллиардов гривен – на потребности национальной безопасности и обороны. Будут увеличены бюджетные ассигнования не только на потребности Вооруженных Сил, но и спецслужб и МИД, ведь противостояние с Россией уже третий год продолжается в формате гибридной войны. Владимир Гройсман, представляя проект Государственного бюджета на следующий год, анонсировал и повышение зарплаты работникам здравоохранения и образования. По его словам, дискуссия вокруг параметров бюджета будет продолжаться несколько месяцев, но правительство готово к такому сценарию развития событий.

Работники Генеральной прокуратуры и СБУ провели обыски у Геннадия Кернеса по делу о присвоении сотен гектаров харьковской земли. Маму Михаила Добкина от обыска спасла только смена регистрации старшим сыном, сделавшая ее жилье неприкосновенным как депутатскую квартиру. Луценко во время YES попытался обозначить разницу между работой Генеральной прокуратуры и действиями «диванных коррупционеров», но с ним в дискуссию вступил Мустафа Найем, единственный из троицы «бунтарей из БПП», не обзаведшийся собственной фешенебельной квартирой. Найем утверждает, что у нынешней власти нет политической воли для борьбы с коррупцией, и многие граждане с ним согласны. С другой стороны, многочисленные аресты и задержания, осуществленные прокурорскими работниками за несколько последних месяцев, должны повысить уровень доверия к действиям служителей Фемиды. Конечно, если дела не развалятся в нереформированных украинских судах.

Евгений Магда