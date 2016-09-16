Не только Украина готова выйти из ПАСЕ в случае возвращения России - Шкиряк (видео)
19:34, 16 сентября 2016Политика
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Ряд делегаций других стран готов выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае возвращения России.
Шкиряк заявил о готовности некоторых стран выйти из ПАСЕ в случае возвращения в РФ / Фото УНИАН
Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает Еспресо.TV.
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"Если в ПАСЕ вновь появится делегация России, то мы должны оттуда выйти. Я считаю эту позицию абсолютно ясной. Ряд делегаций других стран также уже сообщил о том, что в случае возвращения России могут выйти из ПАСЕ", - сказал он.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона может приостановить членство в ПАСЕ, если полномочия делегации РФ будут признаны, несмотря на нелегитимный характер выборов в Госдуму России на территории аннексированного Крыма.
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