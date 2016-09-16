Турчинов и заместитель генсека НАТО обсудили, как восстановить баланс сил в Черном море

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, во время встречи стороны подчеркнули важность активизации сотрудничества в вопросах стратегических коммуникаций Украина-НАТО как одной из систем противодействия гибридной войне, развязанной Россией.

Заместитель генсека Альянса отметил, что НАТО отдают должное усилиям Украины в реформировании сектора безопасности и обороны, и «готовы и в дальнейшем помогать ей на этом пути».

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«Мы понимаем, что сильная независимая Украина существенно усилит безопасность и потенциал всей Европы», - подчеркнул Илдем.

Напомним, 14 сентября Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море Азовском море и Керченском проливе.