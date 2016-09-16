Кучма: Европа также ответственна за события в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

«Франция, Германия, Россия подписывали Минский протокол, и они взяли на себя обязательства. Я даже на этих переговорах не был. Трехсторонняя контактная группа сидела за 10 км, нам потом привезли под утро (Минские соглашения – УНИАН), мы их подписали и все», - заявил Кучма.

Читайте такжеЛюбой ценой: Кучма рассказал о желании России провести выборы на оккупированном Донбассе

«Меркель, Олланд, Путин и Порошенко – эти люди брали на себя ответственность, и они должны отвечать за это. Не просто собрались, поговорили, подписали... давайте все-таки, чтобы Европа поняла, что она отвечает за эту ситуацию, которая сложилась у нас», - добавил он.

«Потому что 1945 год Ялта - поделили тогда Европу на две части, 50 лет холодная война, сейчас 2014 год - снова война, и снова делим Европу на две части», - считает экс-президент.