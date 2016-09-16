Дания не признает российские выборы в оккупированном Крыму - глава МИД

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен, передает "Радио Свобода".

"Мы не признаем результатов выборов на территории незаконно аннексированного Крыма. Речь идет об оккупации части украинской территории, и мы считаем неприемлемым заявление России о том, что выборы там "свободные и честные", - отметил он.

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В то же время министр не дал четкого ответа на вопрос, может ли Дания в целом не признать результаты выборов в Госдуму России с учетом того, что они проходят в том числе и в оккупированном Крыму.

"У нас есть вопрос к тому, что выборы в России в целом свободные и честные. Но что самое главное - выборы в Крыму неприемлемы. Крым - не часть России, Крым - это часть Украины", - сказал он, отвечая на вопросы.

Напомним, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года. РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты. 10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.