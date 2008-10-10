В Народном Рухе - бунт: депутаты не хотят ложиться под Тимошенко

Народный депутат Украины Ярослав КЕНДЗЁР (фракция НУ-НС) обвиняет руководство Народного руха Украины в сговоре с БЮТ ради места в списке и министерских портфелей в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что «руководство НРУ соединил с БЮТ прагматический интерес».

«Руководству НРУ нужна гарантия получения нескольких депутатских мандатов, обещание нескольких министерских должностей», - сказал Я.КЕНДЗЁР.

По его словам, в то же время для БЮТ «чрезвычайно важно получить бренд легендарного НРУ для того, чтобы облагородить свою космополитическую, полукриминальную наготу брендом НРУ».

Он сообщил, что скоро должен быть съезд партии, и руководством партии «делаются колоссальные усилия, оказывается безумное давление и кнутом, и пряником», чтобы заставить краевые организации поддержать решение о блокировании на выборах с БЮТ.

Он утверждает, что эту позицию сегодня не поддерживают краевые организации Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Киевской, Полтавской и частично Сумской организаций, в которые входит больше половины членов НРУ.

На пресс-конференции также выступили народные депутаты Украины из фракции НУ-НС, которые являются членами НРУ, - Иван СТОЙКО, Роман ТКАЧ – и поддержали эту позицию Я.КЕНДЗЁРА.

Они не исключают возможности приостановки своего членства в партии в случае, если будет принято решение о сотрудничестве с БЮТ.

Я.КЕНДЗЁР подчеркнул, что они выступают за сотрудничество на выборах с президентским блоком.