Посол США: Вашингтон не признает выборы в Госдуму в оккупированном Крыму

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Я еще раз приведу позицию США: Крым есть и навсегда останется частью Украины. Мы также не признаем выборы в Госдуму, которые проходят на территории Крыма», - заявила она.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международный суд по нарушению РФ суверенных прав Украины в водах вокруг временно оккупированного Крыма начнется в ближайшие недели.

7 августа министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина подготовила в Международный суд ООН в Гааге очередной межгосударственный иск против России из-за агрессии на Донбассе и аннексии Крыма. Также он напомнил, что Украина ранее уже подала в Гаагский суд иски против РФ.

"И один, и второй иск подан, и не только в Гаагу. У нас несколько межгосударственных исков в Европейский суд по правам человека – их уже пять. В Международный уголовный суд подано заявление Украины и по событиям на Майдане, и по поводу событий на Донбассе и в Крыму. Также мы помогаем простым украинцам, которые пострадали от оккупации Донбасса и аннексии Крыма, готовить индивидуальные иски – их более 2 тысяч было подано в Европейский суд", - отметил Петренко.