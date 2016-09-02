Луценко ожидает заочного осуждения 18 высокопоставленных чиновников РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

"В отношении всех подозреваемых будет применена процедура заочного осуждения. Первые решения украинских судов для этого мы уже получили, надеюсь в ближайшие недели получить их во всех 18 подозреваемых", - сказал Луценко.

Читайте такжеОшибки руководителей АТО, предатели и воры: Луценко назвал ключевые факторы, которые привели к человеческим жертвам на Донбассе

Он сообщил, что все подозреваемые объявлены в государственный розыск, в отношении всех их уже есть решение суда о задержании для доставки в суд и избрания меры пресечения.

По словам Луценко, в ГПУ осознают, что высшее руководство России, которое развязало войну против Украины, вряд ли приедет в Киев.

"Мы сотрудничаем с офисом прокурора международного уголовного суда в вопросе ответственности руководства РФ и представителей их вооруженных сил в связи с событиями на востоке Украины и в Крыму”, - подчеркнул Луценко.

Напомним, ГПУ сообщила о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности, мира и международного правопорядка советнику президента РФ Сергею Глазьеву, министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу, заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову и другим лицам, в том числе 10 генералам из числа высшего командного состава ВС РФ.