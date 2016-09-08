Суд опроверг информацию о возобновлении выплаты пенсии Азарову

Об этом сообщается на официальном сайте Подольского районного суда Киева.

«Судом не решался вопрос восстановления выплаты пенсии истцу. Решение вопроса о наличии или отсутствии оснований для возобновления выплаты пенсии Николаю Азарову относится к исключительной компетенции Пенсионного фонда Украины», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в производстве суда действительно находилось административное дело по иску Николая Азарова к Центральному объединенному управлению Пенсионного фонда в Киеве о признании действий фонда неправомерными. Однако суть спора состояла в том, насколько правомерно территориальный орган Пенсионного фонда Украины отказался принимать к рассмотрению заявление представителя Азарова о восстановлении последнему выплаты пенсии.

«Постановление Подольского районного суда Киева от 22 июля 2016 года фактически обязало Центральное объединенное управление Пенсионного фонда Украины в г. Киеве рассмотреть заявление представителя Николая Азарова и решить вопрос о возобновлении ему выплаты», - указывается в сообщении.

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Таким образом, Подольский районный суд Киева установил неправомерность отказа территориальным органом Пенсионного фонда принять к рассмотрению заявление о восстановлении выплаты пенсии и обязал фонд рассмотреть заявление Азарова.

«Сейчас постановление Подольского районного суда г. Киева от 22 июля 2016 года обжаловано ответчиком, а дело находится в производстве Киевского апелляционного административного суда, который проверит законность обжалуемого решения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил на своей странице в Facebook, что Подольский районный суд Киева удовлетворил жалобу бывшего премьер-министра Николая Азарова и обязал Пенсионный фонд возобновить ему начисление и выплату пенсии.

В апреле 2014 года Министерство социальной политики заявило о замораживании пенсионных выплат бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему премьер-министру Николаю Азарову.

13 января 2016 года Печерский районный суд Киева арестовал пенсионные счета Януковича и Азарова.