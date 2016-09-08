Рада планирует запретить изъятие серверов при обысках

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 287 народных депутатов из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

"Для обеспечения законности при проведении отдельных следственных действий проектом закона предлагается запретить временное изъятие электронных информационных систем, следователи должны будут осуществлять копирование информации, а не изъятие техники", - отметил один из авторов законопроекта, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владислав Голуб.

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"Разрешить применение во время проведения обысков у субъектов хозяйствования исключительно на основании определения следственного судьи и только по тяжким и особо тяжким преступлениям", - сказал он.

Депутат также добавил, что устанавливается возможность доступа адвоката к процессу обыска на любой стадии. "Обыск разрешен только как исключительное следственное действие, когда невозможно получить информацию иным способом", - сказал Голуб и добавил, что вводится также обязательная аргументация необходимости обыска в ходатайстве.

Так, законопроектом в статьи Кодекса относительно порядка временного изъятия имущества предусматривается установить запрет на временное изъятие электронных информационных систем или их частей, мобильных терминалов систем связи.

Если возникнет необходимость в изъятии - следователь или прокурор обязаны лишь скопировать материалы.

Кроме того, установлено, что во время обыска силовикам запрещается надевать маски или балаклавы и демонстрировать оружие или специальные средства, кроме исключительных случаев. Использовать спецсредства и скрывать лицо можно исключительно по прямому разрешению следственного судьи, приведенным в постановлении.

Лишь в неотложных случаях разрешается привлечение спецподразделений и использование ими спецсредств без постановления следственного судьи.