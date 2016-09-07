В БПП говорят, что материалы InformNapalm должны подтолкнуть ПАСЕ к ограничению полномочий делегации РФ

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Работа группы InformNapalm по идентификации российского новейшего вооружения на Донбассе и подготовленная ими база данных станет базовой для делегатов от Украины в ходе сессии ПАСЕ с 10 по 14 октября. Материал будем максимально доводить до международного сообщества. Надеюсь, что он поможет принять делегатам ПАСЕ принять адекватное решение по резолюции ПАСЕ относительно ограничения полномочий российской делегации", – отметила парламентарий.

Фриз отметила, что перевод материала будет направлен также в посольства США и стран ЕС.

По мнению депутата, группа InformNapalm сделала "без преувеличения весомый вклад в борьбу с агрессором".

Читайте такжеВосстановление полномочий России в ПАСЕ будет легитимацией оккупации Крыма - посол

Международное сообщество InformNapalm в ходе мониторинга и анализа открытых источников информации (анализ спутниковых снимков, видео случайных свидетелей, личные фото из профилей наемников и кадровых российских военнослужащих в соцсетях) провело идентификацию более 30 типов вооружения и спецтехники ВС РФ на Донбассе.

Большая часть техники являются сравнительно новыми образцами, которые поступили на вооружение ВС РФ в период с 2004 по 2015 год. Фиксация предоставленных в отчете вооружений и техники прямо указывает на российский след их возникновения в оккупированных районах Луганской и Донецкой области. В отчет включены исключительно подтвержденные данные, в базу не вносились образцы вооружений, о которых сообщалось разведывательными структурами Украины без фото или видео подтверждений.