Главы МИД Германии и Франции на следующей неделе посетят Украину: обсудят встречу в "нормандском формате"

Об этом сообщает Reuters.

«На следующей неделе вместе с моим французским коллегой я снова буду в Украине и в беседах с коллегами буду выяснять, сможем ли мы и когда именно снова встретиться в "нормандском формате», - заявил Штайнмайер.

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Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Германии опровергают информацию о подготовке новых инициатив по сохранению перемирия на Донбассе. Ранее, 4 сентября Reuters сообщил, что глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду, что ОБСЕ вскоре завершит работу по разработке новых регулирующих правил, направленных на сохранение хрупкого режима прекращения огня на востоке Украины

В то же время в АП отметили, что работа в "нормандском" формате никогда не прекращалась, ведь он заключается не только во встрече глав государств и правительств, но содержит в себе и работу экспертов по безопасности и военным вопросам, а также работу на уровне дипломатических советников соответствующих лидеров.