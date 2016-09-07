СМИ рассказали об "акционной цене" элитной квартиры Лещенко за 8 миллионов

Об этом рассказал представитель собственника квартир в доме – девелоперской компании, которая занимается продажами, пишет ТСН.uа.

"На третьем этаже – по 2 тысячи условных единиц (за метр). Была временная акция, необходима была срочная проплата. Поэтому сейчас цены 1600 за метр нет, есть 2 тысячи. Квартиры с хорошим видом из окна раскупили очень быстро", - сообщил представитель владельца.

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Таким образом, как отмечается, квартира площадью в 192 кв м станет покупателю в 384 тысячи долларов, а Лещенко приобрел жилье в пересчете за 300 тысяч долларов.

По словам представителя собственника, дом уже сдан в эксплуатацию, все соответствующие документы уже есть, завершаются отделочные и завершающие работы, и владельцы уже могут приступать к ремонтам. Ежемесячные тарифы на элитное жилье такие же, как во всем Киеве.

"Тарифы там пока общегородские. Нет никаких дополнительных тарифов. Дополнительно могут быть согласованы только самими жильцами – за охрану там, консьержа. Но пока общегородские", - рассказал представитель компании.

Как сообщалось, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".