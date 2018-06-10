Вехи недели. Замена на Банковой, отголоски Иловайска и пожар со шлейфом

На Банковой продемонстрировали готовность к новому политическому сезону. Сторонник переговорной тактики Борис Ложкин сосредоточится на поиске прямых иностранных инвестиций. Ему на смену пришел Игорь Райнин, сумевший за время своей работы в Харьковской области не стать фигурантом громких скандалов. Новому главе АП предстоит столкнуться с вызовом партий, заявивших о своей оппозиционности и выступающих, среди прочего, за проведение досрочных парламентских выборов – социологи фиксируют их растущие рейтинги.

Не только назначение Райнина продемонстрировало решимость власти давать отпор оппозиционерам. Юрий Луценко, сообщив о причинах Иловайской трагедии, анонсировал новые представления о лишении депутатской неприкосновенности парламентариям, которым будет инкриминирована государственная измена. Обвинения достаточно серьезные, чтобы законодатели могли пропустить их мимо ушей и не отреагировать. Что касается Иловайской трагедии, то ГПУ в этом вопросе копнула глубже привычного горизонта, предоставив данные о продаже военного имущества за десять лет, предшествовавших российскому вторжению. Честно говоря, впечатляет. Похоже, что следователи нашли серьезные доказательства против Павла Лебедева, возглавлявшего министерство обороны во времена президентства Януковича. Генеральная прокуратура также проявляет повышенный интерес к персоне Вадима Новинского, за которого вступился «Оппозиционный блок».

Многострадальная система электронного декларирования 1 сентября заработала после доработки, хотя и не избавилась от всех недостатков. Впрочем, иногда процесс важнее результата, и Петр Порошенко не только подчеркивает необходимость электронного декларирования, но и публично выразил уверенность в предоставлении и безвизового режима, и очередного транша кредита МВФ.

В этом свете правительство выходит на формирование бюджета-2017, приоритетами которого Владимир Гройсман назвал обороноспособность, строительство новых дорог, децентрализацию. Чиновники наперегонки обещают, что стипендии для студентов сохранятся, а обучение в магистратуре не будет поголовно платным. Судя по одобрению концепции Программы восстановления мира и стабильности на Донбассе, восточные области нашей страны будут в центре внимания и государства, и международных доноров. Министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Вадим Черныш подчеркнул, что речь будет идти исключительно о подконтрольных Украине территориях Донбасса.

Инцидент вокруг пожара в продакшн-студии телеканала «Интер» определенно выйдет за рамки криминальной хроники. Один из популярных телеканалов страны недавно был уличен в согласовании информационной политики с спецслужбами сепаратистов, а министр внутренних дел Арсен Аваков призывал СБУ депортировать россиянина Игоря Шувалова, формирующего телевизионную картинку «Интера», из Украины. Дело о пожаре быстро обрастает подробностями и комментариями, оно не останется без реакции со стороны России и выражающей хроническую обеспокоенность европейской общественности. Но Украине сегодня важнее не международная реакция, а эффективные действия правоохранителей в пределах собственной юрисдикции и выводы следствия, которым общество смогло бы доверять.

Евгений Магда