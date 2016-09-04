Олланд предложил Путину обсудить дальнейшее взаимодействие в рамках "нормандского формата"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, беседа президентов двух стран состоялась в китайском городе Ханчжоу, куда лидеры двух стран прибыли для участия в саммите «Группы двадцати».

Читайте такжеФранция и Германия поднимут вопрос мирного процесса в Украине на саммите G20«Я думаю, что мы должны обсудить также ситуацию в Сирии и Украине, поскольку все мы принимаем участие в разрешении этих проблем. Что касается Украины, то необходимо обсудить дальнейшее взаимодействие в рамках «нормандского формата», - сказал Олланд.

Говоря о ситуации в Сирии, он отметил необходимость вести дело к полноценному диалогу.

«Несмотря на то, что со всех сторон были уже приняты определённые военные решения, тем не менее, мы должны вести дело к решению этого кризиса политическими методами. Думаю, все мы разделяем общую цель, которая состоит в борьбе с терроризмом», - отметил президент Франции.

По словам Олланда, он хотел встретиться с Путиным «лично» в рамках этой «двадцатки», поскольку политические проблемы имеют экономические последствия,.

«Когда есть войны, когда есть конфликты, терроризм и беженцы – всё это имеет последствия и для экономики, не говоря уже о страданиях, которые испытывают народы, которые сталкиваются с такими проблемами», - сказал он.

«К тому же я хотел бы обсудить подготовку визита, который Вы планируете совершить во Францию в октябре. В рамках этого визита предстоит ряд символических жестов, в том числе инаугурация Российского центра», - добавил Олланд.

В свою очередь, Путин отметил, что в ходе встречи есть возможность поговорить и по двусторонним отношениям, и по проблемам, «которые считает острыми, и в разрешении которых мы принимаем участие».

«Мы довольно долго сегодня говорили о международных, мировых экономических проблемах – займёмся маленькими, скромными вопросами, которые касаются Франции и России», - добавил Олланд.

Как сообщал УНИАН, 10 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что последние события в Крыму, когда ФСБ России обвинила украинскую разведку в якобы подготовке терактов на полуострове, являются основанием отказаться от встречи в «нормандском формате» в Китае.

24 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что его переговоры с президентом Франции и канцлером Германии дают надежду на восстановление в ближайшее время «нормандского формата».