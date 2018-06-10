Украинский интерес. Маневры вокруг Донбасса, троллинг от Климкина и торг по-кремлевски

Конфликт на Донбассе остается предметом пристального внимания со стороны ведущих мировых центров влияния. Лидеры Германии и Франции поддержали объявленное на востоке Украины прекращение огня и выразили готовность добиваться выполнения Минских договоренностей. Россия же отказалась от встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом в рамках саммита «Большой двадцатки», что означает провал попыток Кремля решать судьбу Украины без ее представителей. Ангела Меркель, которой через год предстоят выборы в бундестаг, подчеркивает заинтересованность в снятии санкций с России, но для этого той предстоит выполнить Минские договоренности.

Интересно отметить, что подобную позицию занимают и Соединенные Штаты. Более того – их представитель по вопросам санкций Дэниель Фрид подчеркнул, что у стран Запада есть план действий на случай российского военного вторжения в Украину. Он также говорит о необходимости Москвы выполнять достигнутые в белорусской столице в феврале 2015-го договоренности. Видимо, чтобы в серьезности намерений США не возникало сомнений, они объявили новый список юридических и физических лиц, на которые распространяются санкции.

На нынешнем этапе Европейская Комиссия не прочь повторить практику «зимнего пакета» поставок газа, принципиально повторив схему трехстороннего сотрудничества, существовавшую зимой 2014-2015 годов. Обсуждать ее в Киев приезжал вице-президент ЕК Марош Шефчович. Заинтересованность ЕС в стабильности поставок газа понятна, однако не стоит забывать, что поздней осенью 2014-го настойчивость еврокомиссара Гюнтера Эттингера обошлась Украине в 3 миллиарда долларов, которые наша страна была вынуждена выплатить России. Напомню, что в 2016 году Украина вообще не закупала российское «голубое золото» напрямую, сделав ставку на поставки газа из Центральной Европы.

Павел Климкин воспользовался ситуацией и накануне неформального саммита ОБСЕ, обсуждавшего ситуацию на Донбассе, использовал мало применяемую украинской дипломатией функцию троллинга оппонента. В своих интервью радиостанциям «Эхо Москвы» и «Немецкая волна» украинский министр иностранных дел назвал нелегитимными выборы в Государственную Думу Российской Федерации и призвал Россию вернуть на свою территорию военную технику и вооружение, за последние годы переброшенные на Донбасс. Дескать, самой еще пригодиться может. Безусловно, кроме публичных заявлений значение имеет и личное общение с коллегами, и в этом вопросе показательно первое знакомство с новым британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном, заверившим, что поддержка Лондоном Украины остается неизменной.

Узбекистан признал факт смерти своего многолетнего (с 1989 года) лидера Ислама Каримова. Этого государство за годы своего независимого существования не знало другого правителя, поэтому факт его ухода вызвал затянувшуюся паузу, вызванную, очевидно, процессом перераспределения власти между влиятельными игроками. Вряд ли стоит ожидать от центральноазиатской республики масштабных внешнеполитических кульбитов в ближайшее время.

Владимир Путин накануне саммита «Большой двадцатки» в интервью агентству Bloomberg решил сделать неоднозначные внешнеполитические намеки, подчеркнув, что при обсуждении вопроса принадлежности Калининграда не нужно забывать и о принадлежащем Польше Львове. Впрочем, после заявления российского лидера, утверждавшего, что Россия могла самостоятельно выиграть Вторую мировую войну, ничего иного от него ожидать не приходится. Хозяин Кремля, похоже, попытается разыграть карту Курильских островов, попытавшись использовать «компромисс» по этому вопросу для изменения позиции Токио в отношении Крыма. Показательно, что Сергей Лавров выразил уверенность, что Запад не признает аннексию полуострова, поскольку стремится сдерживать Россию. Опасность этой иллюзии заключается в том, что она является основой внешней политики РФ.

Евгений Магда