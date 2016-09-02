Луценко хочет провести кадровые изменения в ГПУ, однако подходящие люди "не всегда есть"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

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"Я действительно осенью собираюсь дать оценку ряду своих заместителей и руководителей департаментов", - отметил Луценко.

"Я не собираюсь анонсировать какую-то цифру, эта работа идет. Потому что, как вы понимаете, для того, чтобы принять решение об отставке, надо сразу иметь готового преемника, который в тот же день придет на работу и будет работать лучше", - подчеркнул Луценко, при этом добавив: "К сожалению, у меня есть необходимость менять должностных лиц ГПУ, но не всегда есть люди, которым я могу доверить этот участок работы".

По словам Луценко, "кадровая работа всегда является проблемой в нынешней ГПУ".