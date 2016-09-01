Порошенко назвал ключевое условие обеспечения мира на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи со студентами и преподавателями Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» имени Игоря Сикорского по случаю Дня знаний и начала учебного года.

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«Украина делает все возможное для того, чтобы обеспечить возвращение оккупированных территорий на востоке нашей страны, в Крыму мирно - дипломатическим путем. Он работает только тогда, когда мы имеем сильные Вооруженные силы и другие силовые подразделения», - подчеркнул президент.

«Насколько они сильны, вы могли убедиться несколько дней тому назад, меньше недели, 24 августа, когда вся страна праздновала 25-ю годовщину Независимости и вся страна смотрела (больше 30 млн посмотрели) наш военный парад», - сказал Порошенко.

Президент также подчеркнул, что 409,3 км неконтролируемой границы должны взять под контроль украинские силовики и пограничники.

«Вы знаете, какое ключевое условие обеспечения мира на Донбассе? Это 409,3 км неконтролируемой границы с РФ, которую должны взять под контроль сначала представители полицейской миссии ОБСЕ вооруженные, затем к ним присоединятся украинские силовики и пограничники», - сказал он.