Порошенко назвал ключевое условие обеспечения мира на Донбассе
Украина делает все возможное для того, чтобы обеспечить возвращение оккупированных территорий на востоке и Крыма мирно-дипломатическим путем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи со студентами и преподавателями Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» имени Игоря Сикорского по случаю Дня знаний и начала учебного года.
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«Украина делает все возможное для того, чтобы обеспечить возвращение оккупированных территорий на востоке нашей страны, в Крыму мирно - дипломатическим путем. Он работает только тогда, когда мы имеем сильные Вооруженные силы и другие силовые подразделения», - подчеркнул президент.
«Насколько они сильны, вы могли убедиться несколько дней тому назад, меньше недели, 24 августа, когда вся страна праздновала 25-ю годовщину Независимости и вся страна смотрела (больше 30 млн посмотрели) наш военный парад», - сказал Порошенко.
Президент также подчеркнул, что 409,3 км неконтролируемой границы должны взять под контроль украинские силовики и пограничники.
«Вы знаете, какое ключевое условие обеспечения мира на Донбассе? Это 409,3 км неконтролируемой границы с РФ, которую должны взять под контроль сначала представители полицейской миссии ОБСЕ вооруженные, затем к ним присоединятся украинские силовики и пограничники», - сказал он.