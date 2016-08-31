Британия призвала РФ освободить Умерова и вернуть Крым Украине

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства Великобритании в Украине.

"Задержание и обращение с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым вызывают глубокую обеспокоенность Великобритании. Его принудительное задержание и содержание в психиатрическом отделении, а также информация об ухудшении состояния его здоровья вызывают беспокойство. Мы призываем власти России уважать международные стандарты прав человека, немедленно освободить Умерова и предоставить ему доступ к необходимой медицинской помощи", - говорится в заявлении.

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"Очевидно, стандарты по обеспечению прав человека в Крыму не соблюдаются, и мы продолжаем призывать Российскую Федерацию предоставить без проволочек беспрепятственный доступ всем международным правозащитным мониторинговым учреждениям. Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма. Россия должна вернуть Крым Украине", - заявили британские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, российская ФСБ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" возбуждено уголовное дело.

11 августа так называемый "суд" в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания состояние здоровья Умерова ухудшилось, он был госпитализирован каретой скорой медицинской помощи.

18 августа сотрудники ФСБ РФ вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал принудительное удержание Умерова в психиатрической клинике возвратом к сталинским временам.

Федеральная служба безопасности РФ намерена удерживать Умерова в психиатрической больнице до 7 сентября.