В изгнанной из G8 России уверяют, что "абсолютно удовлетворены" форматом "двадцатки"
14:29, 31 августа 2016Политика
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что для России интереснее формат G20, чем формат G8.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам.
"Российская сторона в настоящий момент абсолютно удовлетворена форматом "двадцатки", - сказал Песков.
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По его словам, G20 лучше отражает расстановку сил на мировой арене и позволяет РФ раскрыть свой потенциал.
Как сообщалось, за возвращение России в формат G8 выступил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. "Если на востоке Украины и в переговорах по прекращению огня в Сирии будет достигнут прогресс, "Большая семерка" сможет обсудить данный вопрос с Москвой", - заявил Штайнмайер.
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