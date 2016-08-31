Порошенко едет в Мариуполь
08:47, 31 августа 2016Политика
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Глава государства отправится в Донецкую область с рабочей поездкой.
Порошенко едет в Донецкую область / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко 31 августа осуществит рабочую поездку в Мариуполь.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
"31 августа состоится рабочая поездка президента Украины в Мариуполь", – отмечается в сообщении.
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Ранее президент Украины Петр Порошенко попал под обстрел боевиков, когда инспектировал опорные пункты сил АТО на Донецком направлении.
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