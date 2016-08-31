Порошенко едет в Мариуполь

Глава государства отправится в Донецкую область с рабочей поездкой.

Президент Украины Петр Порошенко 31 августа осуществит рабочую поездку в Мариуполь. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. "31 августа состоится рабочая поездка президента Украины в Мариуполь", – отмечается в сообщении. Читайте такжеНа Харьковщине Порошенко торжественно передает военным партию техники и оружия (прямая трансляция)

Ранее президент Украины Петр Порошенко попал под обстрел боевиков, когда инспектировал опорные пункты сил АТО на Донецком направлении.

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