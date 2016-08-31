Кравчук предлагает начать двусторонние переговоры с Россией по Донбассу (видео)

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Я критикую Минские соглашения, я считаю, что это путь в никуда. Минские соглашения сыграли свою роль, надо положительно оценить. Остановили возможную широкую агрессию и посадили Путина к столу – не за стол, а к столу переговоров. И он маневрирует там, как хочет, но он связан уже этим столом – и это позитив. Но решить вопрос территориальной целостности Украины, суверенитета, возвращение Донбасса, возвращение Крыма Минские соглашения не смогут", – рассказал Кравчук.

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Кроме того, экс-президент предложил договориться с Россией о проведении двусторонних переговоров без участия посредников.

"Я думаю, трудно сразу сесть за стол Путину и Порошенко. Давайте создадим рабочую группу. Возьмем десять вопросов. Десять вопросов для рассмотрения и начнем друг за другом рассматривать. Когда люди говорят, пушки молчат. Но это надо договориться, это не означает, что прекращают действовать санкции, что мы уже начали договариваться. Они прекратятся тогда, когда мы договоримся", - рассказал политик.

Ранее Кравчук заявил, что в мире есть шесть "горячих точек", в каждой из которых сидит Россия, но Запад на это закрывает глаза.