Министр юстиции убежден, что ЕС не снимет санкции с Януковичей и Клюевых

Об этом министр юстиции Павел Петренко заявил в эфире "5 канала", передает РБК-Украина.

"Санкции с Януковича, его сына и Клюевых не снимут. Потому что на сегодняшний день действует решение Европейской комиссии, принятое в 2016 году", - заверил министр.

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Он пояснил, что обжалуются решения, принятые в 2014 году, но каждый год Европейская комиссия принимает отдельные решения.

"Поэтому, каким бы ни было решение Европейского суда, оно не повлияет на снятие действующих санкций с этих лиц", - убежден Петренко.

Ранее УНИАН сообщал, что Общий суд Европейского Союза 15 сентября объявит свое решение по жалобе экс-президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра и бывшего главы Администрации президента Украины Андрея Клюева на примененные в отношении них санкции ЕС.