Восточная Украина: на передовой забытой войны Европы - The Guardian

Об этом пишет Шон Уокер в статье "Восточная Украина: на передовой забытой войны Европы", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

С крыши девятиэтажного здания в Авдеевке, Сергей Веремеенко и его люди могут видеть Донецк, столицу сепаратистов, которая находится всего в нескольких километрах отсюда. В течение последних двух лет Авдеевка находилась на передовой между украинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами. Недавно боевые действия усилились в "промышленной зоне" на окраине города.

Спустя два года после ее начала, война на востоке Украины редко попадает в заголовки, но каждый день появляются новые жертвы. Ситуация сейчас наиболее напряженная, с момента окончания крупномасштабных боевых действий в феврале 2015 года. В начале этого месяца Россия заявила о том, что сорвала "террористический заговор" в Крыму, за этим последовала жесткая риторика со стороны президента Владимира Путина. Многие в Киеве и на Западе начали беспокоиться о новом крупном наступлении при поддержке России.

Авдеевка – одна из первых, где был бы виден такой шаг. Карабкаясь по лестнице, ведущей на крышу, Веремеенко указал на ближайшую, по его словам, позицию сепаратистов, примерно в километре отсюда. В нескольких километрах в противоположном направлении находятся башни-близнецы донецкого аэропорта, захваченного сепаратистами в январе прошлого года, после масштабного, кровавого многомесячного боя.

При поддержке контингента регулярных российских войск, присутствие которых Кремль отрицает, сепаратисты захватили аэропорт и другие территории. Затем в Минске был подписан мирный договор. С тех пор полномасштабные боевые действия прекратились, но стычки продолжаются практически ежедневно. Август был худшим месяцем за долгое время.

Невооруженная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) регистрирует сотни взрывов в день. Это не полномасштабная война, но и не прекращение огня.

По словам Веремеенко, каждый день возле Авдеевки на украинской стороне гибнут или получают ранения один-два человека. Сепаратисты также часто сообщают о потерях. В четверг, когда газета "The Guardian" посетила дом, где базируется группа Веремеенко, здание сотрясалось от того, что, по словам мужчин, было минометным огнем с позиций сепаратистов. Они утверждают, что у них есть строгий приказ не стрелять и только отвечать на атаки. Сторона сепаратистов говорит то же самое.

"Мы заметили усиление активности в последние несколько дней; они даже подтянули танки на свои передовые позиции, как раз так, чтобы мы могли их видеть", - сказал Виктор Шотропа, возглавляющий группу Веремеенко, которая является частью Киевского полка, первоначально добровольческого батальона, которому позже Министерство внутренних дел Украины предоставило официальный статус.

"Но, в основном, я думаю, они просто стреляют от скуки. Чтобы действительно захватить большую территорию, им понадобится осуществить полномасштабное вторжение, при полной поддержке российской армии", - сказал он.

Однако, события последних двух недель встревожили всех. Ранее в этом месяце Россия заявила, что солдат и офицер службы безопасности погибли при задержании украинской террористической группировки, которая планировала теракты в Крыму, на полуострове, который был аннексирован Россией в феврале 2014 года.

Позже, российское телевидение показало кадры избитого украинца, утверждавшего, что он работает на украинскую военную разведку. "Мы мимо такого проходить не будем", - сказал Путин.

Президент России обвинил Киев в применении "тактики террора" и заявил о бессмысленности четырехсторонних переговоров между Россией, Украиной, Германией и Францией, запланированных в рамках саммита G20 в Китае. После этого у многих появились подозрения о подготовке нового российского наступления, возможно, с целью открытия сухопутного моста между Россией и Крымом.

Украина настаивала на том, что обвинения сфабрикованы россиянами, и реакция России заставила президента Петра Порошенко привести свои силы в состояние повышенной боевой готовности. Украина поддалась милитаристской риторике: на прошлой неделе, страна праздновала 25-летие независимости с огромным военным парадом в центре Киева. Критики сказали, что он мало чем отличается от тех демонстраций силы в советском стиле, от которых Киев пытается дистанцироваться.

После первоначальной паники по поводу инцидента в Крыму, ситуация успокоилась. "Люди были обеспокоены день или два, но потом они поняли, что это не похоже на начало чего-то масштабного", - сказал один украинский чиновник.

Время для крупной российской эскалации кажется неподходящим: европейское единство по вопросу санкций в отношении России сейчас колеблется, наступление при поддержке России вновь вызовет гнев в западных столицах.

До сих пор Россия бессистемно направляла добровольцев, военных советников и периодически также регулярные войска в ключевые моменты, отрицая свое военное присутствие в восточной Украине. Но поскольку армия Украины укрепилась за последние два года, захват дальнейшей территории, вероятно, потребует полномасштабного, откровенного вторжения России, которое окончательно испортит отношения с Западом.

Несмотря на все улучшения, украинские военные действия все еще носят в некотором роде ситуативный характер. Веремеенко сказал, что он не был официально оформлен в армию и был технически зарегистрирован как механик, хотя он воюет на передовой.

Группа работает из определенных квартир в доме, в котором до начала боевых действий жили гражданские лица. На фоне оружия и другого военного снаряжения, плитка на кухне с изображениями киви и арбуза напоминает о том, что когда-то это был чей-то дом. Девятиэтажное здание было завершено только в начале 2014 года; теперь жители всех этажей, кроме одного, уехали, поскольку повреждена каждая квартира. Во дворе, пожилая женщина просит солдат принести ей немного картошки.

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ОБСЕ обвиняют обе стороны за неоднократные нарушения режима прекращения огня. Ранее в этом месяце на брифинге Александр Хуг, заместитель главы миссии ОБСЕ, сказал, что отсутствие доверия препятствует любому прочному миру, потому что "без доверия каждая сторона опасается, что вакуум будет заполнен другой [стороной]".

Он критиковал обе стороны за запрет доступа для наблюдателей. "Нам нужен доступ и, честно говоря, этого не происходит. Стороны ограничивают нашим наблюдателям доступ к определенным областям. Стороны устанавливают мины и препятствия. Стороны угрожают и запугивают наших невооруженных гражданских наблюдателей".

Возможность возобновления полномасштабных боевых действий остается, и больше всего страдает население Восточной Украины. В Марьинке, одном из немногих пунктов, где гражданские лица могут пересекать линию фронта, собралась очередь, в том числе пожилые люди и дети, они ждут разрешения, чтобы пересечь импровизированную границу. В четверг утром на украинской стороне были слышны выстрелы легкой артиллерии, а также треск пулеметного огня.

Усталые украинские солдаты на КПП и осажденные местные жители, пытавшиеся пересечь границу, даже не обратили внимания; здесь за последние два года война стала образом жизни, и они были гораздо больше озабочены тем, смогут ли пересечь границу. Пожилая женщина расплакалась, после того, как выяснилось, что ее разрешения на пересечение границы нет в системе, и она была вынуждена идти назад после многих часов ожидания.

Контрольно-пропускной пункт в Марьинке постепенно приобретает черты реальной границы, с кабинами паспортного контроля и таможенным контролем, а также является одним из многих признаков того, что политическое решение конфликта сейчас дальше, чем когда-либо.

Москва стремится к урегулированию, которое позволило бы узаконить большую часть инфраструктуры сепаратистов, что де-факто дало бы ей контроль над частью Украины без необходимости финансировать ее. В Киеве ужесточились позиции в отношении любого компромисса с "террористами" на востоке. В этой безвыходной ситуации, многие в Киеве все еще беспокоятся о том, что Россия может сделать выбор в пользу полномасштабной войны. "Это не кажется логичным, впрочем, как и многое из того, что они делают", - сказал украинский чиновник.