Информационная кампания против Авакова показывает, что он как кость в горле для противников реформ - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Всегда, когда человек стремится что-то делать и менять страну к лучшему, у него находится много врагов. Как явных, так и тайных. Сегодняшняя информационная кампания, которая развернулась против Авакова, показывает, что он как кость в горле для тех людей, которые не хотят развития Украины и проведения реформ. Мы прослеживаем, как сайты-однодневки публикуют заказные материалы, подогревая внимание к персоне Авакова", - отметил Геращенко.

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Он подчеркнул, что информационное поле Украины не является защищенным.

"Наше информационное пространство не защищено. Государственные деятели не могут защитить свои права, сталкиваясь с клеветой. Поэтому в этом случае остается надеяться на благоразумие граждан Украины, которые чувствуют изменения в работе МВД. Это касается запуска новых паспортных программ, упрощения процедур миграционной службы, повышения качества работы пограничников и патрульной полиции. При этом есть люди, которые заявляют, что Аваков мало сделал. Только вот проблема - а с чем сравнить? Большое видится издалека. Многие реформы, начатые сейчас, закончатся через несколько лет", - заявил нардеп.

По его словам, после убийства задержанного полицейскими в Кривом Озере Николаевской области кампания по дискредитации полиции усилилась.

"Многие из числа критикующих Авакова находятся в России. После трагедии в Кривом Озере можно было видеть, как лица, близкие к бывшему министру МВД Александру Захарченко, начали "топтаться" по полиции. Информационное пространство Украины ангажировано Россией и российскими олигархическими группировками, которые имеют свои интересы. Кстати, кто зарегистрировал постановление об отставке Авакова? Это народный депутат Сергей Каплин - человек, входящий в окружение Захарченко", - заявил Геращенко.

Он считает, что Блок Петра Порошенко не поддержит постановление об отставке министра.

"Шансов на то, что Верховная Рада проголосует за это постановление, нет. У "Народного фронта" нет никаких оснований его поддерживать. Голосование БПП за отставку Авакова будет означать распад коалиции. Но это, скорее, мечты тех, кто надеется погрузить страну в хаос и вернуть к власти пророссийские силы. Поэтому такой сценарий развития событий я исключаю", - резюмировал Геращенко.

26 августа Каплин зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении Авакова с поста главы МВД.