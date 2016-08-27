ЕСПЧ начнет рассматривать иски Украины к РФ после окончания войны - Петренко

Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил в эфире телеканала "112 Украина", говоря о приблизительных сроках, когда в международных судах могут быть рассмотрены межгосударственные иски Украины об агрессии России.

По его оценкам, для рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека необходимо не менее 3-5 лет.

"Если мы говорим о Европейском суде по правам человека, то таких примеров, как такового межгосударственного спора, вообще было только 16. Если говорить о войне, то такой спор был между Турцией и Кипром – и это дело рассматривалось более 10 лет: 15 или 16 лет. Сейчас в связи с тем, что коммуникация быстрее, то это вопрос 3-5 лет – не меньше", - отметил Петренко.

При этом перспектива иска в Международном суде ООН в Гааге еще более призрачная.

"Если говорить о Гааге, то практика вообще Международного уголовного суда заключается в том, что рассмотрение дела по сути начинается, когда заканчивается военный конфликт. Грузия подала свой иск против России в 2009 году, только в этом году начались первые процессуальные действия в этом суде. Поэтому я говорю реалистичные сроки – это вопрос годов", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Петренко заявил, что Украина подготовила очередной межгосударственный иск против России из-за агрессии на Донбассе и аннексии Крыма в Международный суд ООН в Гааге.

"У нас несколько межгосударственных исков в Европейский суд по правам человека – их уже пять. В Международный уголовный суд подано заявление Украины и по событиям на Майдане, и по поводу событий на Донбассе и в Крыму. Также мы помогаем простым украинцам, которые пострадали от оккупации Донбасса и аннексии Крыма, готовить индивидуальные иски – их более 2 тыс. было подано в Европейский суд", - отметил Петренко.