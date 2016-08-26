Глава МИД Беларуси: сегодня мы понимаем, что за независимость надо бороться

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом он сказал в ходе встречи с украинским коллегой Павлом Климкиним, поздравив его и всех украинцев с 25-й годовщиной независимости Украины.

Климкин проинформировал своего белорусского коллегу о сложной ситуации с безопасностью и гуманитарной ситуации на оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и Севастополя, а также на Донбассе.

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Главы внешнеполитических ведомств Украины и Беларуси также подтвердили важность развития торгово-экономического сотрудничества и согласились с необходимостью уже в ближайшее время провести очередное, 24-е заседание межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи Климкин отметил выдающийся вклад посла Беларуси в Украине Валентина Величко в развитие украинско-белорусских отношений.

Как отмечает МИД, Величко вскоре завершает свою 15-летнюю каденцию в Украине.