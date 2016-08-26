В Киеве начались годовое общее собрание Всемирного конгресса украинцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе организации.

С устными поздравлениями перед участниками собрания выступили глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Святейший Патриарх Филарет, глава Украинской Греко-Католической Церкви, Блаженнейший Патриарх Святослав (Шевчук), глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий и другие представители властных структур и институтов Украины.

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Кроме отчетов о деятельности ВКУ за прошлый год, в программу собрания входит обсуждение будущей деятельности во время пяти круглых столов: “Координация поддержки Украины”, “Гуманитарные инициативы ВКУ в помощи Украине”, “Продвижение позитивного имиджа Украины”, “Празднование 50-летия ВКУ” и “Содействие экономическому развитию Украины”.

Годовое общее собрание ВКУ продлится до 27 августа.

ВКУ является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. ВКУ имеет сеть составляющих организаций и связей с украинцами в 50 странах. Основанный в 1967 г., ВКУ в 2003 г. был признан Экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций как неправительственная организация со специальным консультативным статусом.

Как сообщал УНИАН, накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман и руководство организации договорились об обновлении меморандума о сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и ВКУ, подписание которого состоится в конце сентября.