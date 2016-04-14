Во Всемирном конгрессе украинцев призвали к продолжению имплементации ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВКУ.

Всемирный конгресс "выражает свое разочарование по поводу результатов консультативного референдума по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной, который состоялся 6 апреля 2016 года в Нидерландах".

При этом ВКУ поддерживает заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что "Украина продолжит воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации, обеспечит создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом, поскольку это - путь к модернизации Украинского государства и укреплению его независимости".

Во Всемирном конгрессе уверены, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной является правильным путем для Украины и Европейского Союза и всех его государств-членов, включая Нидерланды, и полагаются на то, что власти Нидерландов представят предложения для обеспечения успеха Соглашения об ассоциации.

Читайте такжеНидерланды хотят внести изменения в ассоциацию Украина-ЕС

"Продолжение имплементации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной будет служить интересам всех задействованных сторон, включая Нидерланды, страну, которая будет иметь открытый доступ к украинскому рынку с 45 миллионами потребителей", - заявил президент ВКУ Евген Чолий и добавил: "Более того, этот рынок станет гораздо более знакомым для голландцев в связи с обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации принять нормы и стандарты ЕС".

Справка УНИАН. ВКУ является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 34 стран и поддерживает связи с украинцами еще 15 стран. Основанный в 1967 году, ВКУ был признан в 2003 году неправительственной организацией в Экономическом и социальном совете Организации Объединенных Наций со специальным консультативным статусом.