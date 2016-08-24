Украина будет использовать любую возможность для привлечения агрессора к суду - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой перед украинскими дипломатами.

"Непостоянное членство Украины в Совете безопасности Организации Объединенных Наций должны как можно быстрее использовать для того, чтобы поставить на место агрессора. Мы уже подали три заявления против России в Европейский суд по правам человека в связи с аннексией Крыма и конфликтом на Донбассе. Готовится еще несколько", - подчеркнул Порошенко.

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По его словам, Украина будет обращаться к Международному трибуналу Организации Объединенных Наций по морскому праву в связи с нарушением Россией соответствующей конвенции.

"И мы будем использовать любую возможность для того, чтобы привлечь агрессора к суду", - подчеркнул президент.