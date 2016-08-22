Луценко озвучил два сценария развития событий в отношении чиновников РФ, подозреваемых в преступлениях против Украины
Российские высокопоставленные чиновники и генералы вооруженных сил РФ, которым сообщено о подозрении, будут объявлены в международный розыск, а впоследствии осуждены заочно, если не явятся на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Он отметил, что, согласно Уголовному процессуальному кодексу, существует два варианта развития событий: добровольная явка подозреваемых или их заочное осуждение.
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«Процедура привлечения к ответственности предусматривает два варианта - или добровольная явка подозреваемых на территорию Украины для дачи показаний, или их заочное осуждение, которое было установлено во время голосования за изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины. И тот, и тот варианты мы рассматриваем как приемлемые для привлечения к ответственности людей, которые развязали агрессивную войну и оккупацию части территории Украины”, - сказал Луценко.
Кроме того, Луценко добавил, что через несколько недель вышеупомянутые военнослужащие РФ будут объявлены в международный розыск, поскольку законодательство не позволяет объявлять человека сразу в международный розыск.
Как сообщал УНИАН, сегодня Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности, мира и международного правопорядка.
При этом Луценко предложил 18 российским чиновникам добровольно приехать на допрос в Генпрокуратуру Украины.