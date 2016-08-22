Экс-президент Украины рассказал, в каком случае для России наступит "последний день жизни"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил сегодня на пресс-конференции на тему: "Украина: 25 лет Независимости".

Он отметил, что Украина не может повлиять на желание России восстановить Советский Союз, а, может, и царскую империю, как хочет Путин. "Но если в Кремле кому-то придет безумная идея, во что я не верю, подчинить себе Украину, то это будет последний день жизни России", - убежден Кравчук.

Он подчеркнул, что Украина "не сдастся просто", и, даже выиграв ее, Россия не сможет удержать Украину.

"А во-вторых, весь мир изолирует Россию не только санкциями, но и как государство", - добавил он.

Кравчук считает, что власть РФ это понимает, и просто пугает Украину.

Говоря о 25 годах Независимости Украины, Кравчук подчеркнул, что "государство состоялось".

"За это время оно сумело намного освободиться, а по некоторым параметрам и вовсе завоевать отделение от России - энергетическое отделение... А, во-вторых, организационно-политически", - сказал экс-президент.

Кравчук назвал это "цивилизационным прорывом" Украины.

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В то же время он отметил, что властям не удалось объединить весь украинский народ в одну силу, которая выступала бы организованно и перестраивала бы государство.

Кравчук добавил, что не помнит "ни одного дня за 25 лет независимости", когда бы Россия желала добра Украине.

Он подчеркнул, что Россия не отпустит Украину добровольно, "и это нам надо знать, поэтому мы сами должны от России отойти". Экс-президент считает, что в Украине еще есть некоторые люди, политические силы, которым легче идти к объединению с Россией, чем строить самостоятельное государство европейского образца.