Порошенко и Киска скоординировали позиции перед неформальным евросаммитом в Словакии

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в ходе телефонного разговора глав государств.

Порошенко поблагодарил президента Словакии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о развитии ситуации на административной границе с Автономной Республикой Крым и на Донбассе.

В ходе разговора была отмечена важность продолжения усилий, в том числе и в рамках «нормандского формата», с целью выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего в сфере безопасности.

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Президент Украины отметил эффективность солидарности ЕС против агрессии России и отметил важность соблюдения режима санкций ЕС против РФ до полного выполнения Москвой взятых на себя обязательств в рамках минского процесса.

Стороны также обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений и международного сотрудничества.

Глава государства выразил надежду на поддержку Словакии, как председательствующей в ЕС страны, Украины на евроинтеграционном пути, в частности в контексте ратификации соглашения об ассоциации с ЕС, введения Евросоюзом безвизового режима для украинских граждан и энергетической солидарности с Украиной.

Главы двух государств обсудили также сотрудничество Украины и Словакии в рамках международных организаций.

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Как сообщал УНИАН, 2-3 сентября в столице Словакии Братиславе запланировано проведения неформального заседания министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза.

По данным дипломатического источника, министры обсудят подходы относительно дальнейшего продолжения санкций против России.