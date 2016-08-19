Politico: Человек Манафорта в Киеве

Об этом пишет Кеннет Фогель в статье "Человек Манафорта в Киеве", опубликованной на сайте издания Politico.

Глава кампании Дональда Трампа, Пол Манафорт, пытается забрать свои ранее скрываемые миллионы долларов у поддерживаемой олигархами украинской политической партии. В этом деле он надеется на помощь своего протеже, чьи связи с Россией и ее украинскими союзниками вызывают беспокойство у окружения Манафорта, сообщают люди, которые работали с обоими.

По словам сотрудников, которые работают в Украине, протеже, Константин Килимник, обсуждал с политиками в Киеве выплату денег, которые компании Манафорта задолжала пророссийская политическая партия под названием "Оппозиционный блок".

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Обученный российской армией переводчик рассказал предыдущему работодателю о том, как обстоят дела в российской разведке. Килимник начал работать на Манафорта в 2005 году, когда Манафорт представлял украинского олигарха Рината Ахметова, работа, которая превратилась в долгосрочный контракт с Виктором Януковичем, связанным с Кремлем хардлайнером, который стал президентом Украины.

Килимник стал "Манафортом Манафорта" в Киеве, и он продолжал руководить компанией Манафорта, даже после того, как Янукович сбежал в Россию в 2014 году, говорится в интервью с несколькими политтехнологами, которые работали в столице Украины. Затем Килимник и Манафорт объединились, чтобы помочь продвинуться "Оппозиционному блоку", который возродился из пепла режима Януковича. Партия финансируется олигархами, которые ранее поддерживали Януковича, в том числе, по крайней мере, одним, который, как говорят украинские коллеги, близок и к Килимнику, и к Манафорту.

Килимник продолжал консультировать "Оппозиционный блок", который выступает против балансирующего на грани прозападного правительства Украины, даже после того, как партия полностью перестала платить фирме Манафорта, из-за чего фирма не может оплачивать аренду и зарплату некоторым сотрудникам, сообщают люди, знакомые с фирмой и ее отношениями с "Оппозиционным блоком".

Все это время, Килимник говорил людям, что остается на связи со своим старым наставником. Он сказал некоторым людям, что был в США этой весной и встречался с Манафортом. Поездка и предполагаемая встреча должны были состояться в то время, когда Манафорт изо всех сил пытался провести кампанию Трампа через ожесточенные республиканские предварительные выборы, и пытался дистанцироваться от своей работы в Украине.

Россия и ее отношения с Украиной стали одной из основных проблем в гонке, как и связи Манафорта в этом регионе. Союзники конкурента Трампа демократа Хиллари Клинтон пытались использовать позицию Трампа и связи с Россией, чтобы представить его фаворитом одного из главных геополитических противников США".

Эта критика усилилась в прошлом месяце после ряда событий. Во-первых, кампания Трампа разгромила предложенную поправку к платформе Республиканской партии, которая призывала США обеспечить Украину "смертельным оборонительным оружием", чтобы она могла защититься от российского вторжения, заявили сторонники. Этот шаг стал препятствием для достижения консенсуса в этом вопросе среди республиканцев. Затем правительство США обвинило Россию в хакерской атаке на Национальный комитет Демократической партии, которая нанесла политический ущерб. И, наконец, Трамп призвал Россию взломать электронную почту Клинтон, хотя позже он сказал, что это был "сарказм".

Если говорить серьезно, Трамп продемонстрировал большую заинтересованность в делах России, чем, возможно, в любой другой сфере внешней политики. И его принцип невмешательства в конфликтные отношения России со своими соседями, в сочетании с открытым восхищением авторитарным президентом Владимиром Путиным и наймом Манафорта, привели экспертов всего политического спектра к мысли о том, что президентство Трампа будет на руку Кремлю.

После того, как Трамп получил первые секретные брифинги по вопросам безопасности, появились опасения касательно его связи с разведкой. Разговоры о связях Килимника с российской разведкой - в сочетании с его причастностью к пророссийскому "Оппозиционному блоку" - могут создать проблемы для Трампа, прогнозируют сотрудники Манафорта и Килимника.

Это резко отличается от деятельности Манафорта в Украине, где российская военная подготовка Килимника считалась преимуществом в работе на пророссийского Януковича.

"Был момент, когда это не беспокоило нас, потому что наши интересы совпадали, но потом в конце, когда Янукович пошел по неверному пути, наши интересы разошлись, но, по каким-то причинам, Пол оставил его", - сказал о Килимнике один сотрудник, приближенный к Манафорту.

Килимник, невысокий человек, известный как "Костя" или иногда "КК", родился в промышленном городе Кривой Рог, в Украине, в 1970 году, когда Украина еще была частью Советского Союза.

Килимник посещал советскую военную школу, где он научился бегло говорить на шведском и английском языках, в дополнение к русскому и украинскому. Он вступил в ряды российской армии в качестве переводчика, и эта работа тесно связала его с разведывательными службами. Эти данные удалось собрать из интервью с людьми, которые работали с ним или были проинформированы о его прошлом, среди них также бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, непосредственно знакомый с деятельностью Килимника.

Но Советский Союз распался в 1991 году, когда Килимнику был только 21 год. Неясно, провел ли он много времени на действительной службе. После распада управляемой коммунистами страны, Килимник какое-то время метался, делая внештатные переводы, пока в конце концов в 1995 году не получил работу в московском офисе Международного республиканского института (IRI). Некоммерческая группа, с филиалами по всему миру, работает с политическими партиями и кандидатами для укрепления демократического процесса – миссия, к которой с подозрением относились в посткоммунистической России.

Килимник не скрывал своего военного прошлого от нового работодателя. На самом деле, когда его спросили, как он научился так свободно говорить на английском языке, он ответил: "В российской военной разведке", - сообщает чиновник IRI, который язвительно отметил: "Я никогда не обращался в штаб-квартиру ГРУ [российская военная разведка] за рекомендациями".

Вскоре в кругах IRI просто верили, что Килимник состоял на службе в разведке, рассказали пятеро людей, которые работали с группой в Москве, они сказали, что Килимник никогда не пытался исправить это впечатление.

"Он был "Костей, парнем из ГРУ" – так мы говорили о нем", - сказал политтехнолог, который работал в Москве в то время. "Институт был проинформирован о том, что он был сотрудником ГРУ, но это не имело значения в то время, потому что мы не делали ничего опасного".

Пресс-секретарь IRI Джулия Сибли подтвердила, что Килимник работал в IRI, но не стала комментировать его прошлое, сообщив, что "Килимник не работает в IRI в течение десяти лет и не имеет никакого отношения к нам".

Килимник отказался от комментариев по поводу своего прошлого, отношений с Манафортом и его нынешней работы.

Люди, которые работали с Килимником в IRI и на последующих работах, описывают его как доброжелательного человека и блестящего переводчика, не склонного к бахвальству, по крайней мере, в начале его карьеры. Они также говорят, что он не был приверженцем какой-либо идеологии, и, даже если был, то этого никто не заметил. Например, говорят они, он не был против демократизации России, но при этом, не казался и ярым реформатором.

"Он пошел на работу в IRI из-за денег, а не потому, что верил в миссию", - сказал бывший сотрудник IRI. "Когда появилась более прибыльная работа, он ушел туда".

На самом деле, Килимник, еще будучи сотрудником IRI, принял второе, более выгодное предложение. Его пригласили для устного и письменного перевода в команду Манафорта, которая работала на пророссийского украинского олигарха – и главного покровителя Януковича – Ахметова в начале 2005 года, сообщили четыре человека, которые работали в IRI в то время.

Килимник "всегда был достаточно умен, чтобы быть ближе к деньгам, и работа на Ахметова приносила хорошие деньги", - сказал российский коллега, его давний знакомый.

В то время, Ахметов собирал команду консультантов, чтобы "обелить" репутацию своего бизнеса. Он столкнулся с регуляторными мерами нового правительства, одержавшего верх, когда Янукович, который был премьер-министром, потерял свою власть после того, как его партия пыталась сфальсифицировать выборы в октябре 2004 года, чтобы сделать его президентом.

Килимник был принят на работу в команду Манафорта бывшим сотрудником IRI по имени Филип Гриффин, который работал с Килимником в институте. Когда в IRI узнали об этом, Килимника попросили уволиться за нарушение запрета на "подработки" ради прибыли. Несколько человек в IRI подозревали, что институт считал Килимника слишком тесно связанным с Россией – еще до того, как он пошел работать на Ахметова.

Независимо от причины, сотрудникам IRI запретили сотрудничать с Килимником после его увольнения в апреле 2005 года, несмотря на то, что он продолжал находиться в тех же кругах, что и должностные лица группы, рассказал бывший сотрудник IRI.

"Мне сообщили, что это не тот человек, с которым я хотел бы вести разговор – что ему нельзя доверять", - сказал бывший сотрудник.

К тому времени Килимник уже покинул IRI, у него была жена и двое детей, которые жили в скромном доме недалеко от международного аэропорта Шереметьево.

Он начал проводить больше времени в Киеве, вдали от своей семьи, и, в конце концов, начал привыкать к более яркому образу жизни. Он находился в компании влиятельных политических тяжеловесов в городском отеле Hyatt, его возили по городу шоферы на европейских роскошных автомобилях. Он начал носить дорогие костюмы и стал жить в дорогом особняке с бассейном.

Такой образ жизни был своего рода подражанием роскошной жизни его босса Манафорта. Килимник и Манафорт работали вместе в течение следующего десятилетия, путешествовали вместе и устанавливали связи, которые, как говорят, остаются крепкими и сегодня.

67-летний Манафорт сделал себе имя, помогая президентам-республиканцам Джеральду Форду и Рональду Рейгану в 1970-х и 1980-х годах. Но он провел большую часть последних тридцати лет, создавая прибыльную нишу в качестве глобального консультанта для состоятельных иностранных политиков и бизнесменов, которые часто пытаются улучшить свою репутацию, испорченную обвинениями в коррупции, грабеже или нарушении прав человека. Среди известных имен в его портфолио были и лидер партизанской армии Анголы Жонаш Савимби, и бывшие президенты Фердинанд Маркос (Филиппины) и Мобуту Сесе Секо (Заир).

Но эти задачи меркнут (как по финансовому вознаграждению, так и по сложности) на фоне той, которую поставил Ахметов перед Манафортом, ему предстояло вернуть Януковича к власти.

Янукович – бывший директор автобазы, в подростковом возрасте был осужден и заключен в тюрьму за серьезные преступления. Он стал популярным символом коррупции, поразившей Украину после того, как его команда пыталась сфальсифицировать президентские выборы в 2004 году. Протесты, известные как Оранжевая революция, повлекли за собой перевыборы, которые Янукович проиграл.

Изначально Манафорт протестовал, он утверждал, что Янукович совершил слишком много ошибок и не сможет вернуться. Но, в конечном итоге, Ахметов уговорил своего американского консультанта помочь Януковичу и его политической партии, "Партии регионов", попытаться вернуться на парламентских выборах 2006 года.

Манафорт и его команда, в том числе Килимник, приступили к превращению Януковича во вдохновляющего лидера, который мог бы сотрудничать с Западом. Под руководством Манафорта, Янукович начал изучать английский язык и общаться на украинском языке с проевропейской западной частью страны, в то же время, используя русский язык, для продвижения пророссийских взглядов на востоке, который связан с Россией общим языком, культурой и религией.

Манафорт также внедрял стратегии проведения опросов, нацеливался на небольшие аудитории и пытался обеспечить максимальную явку на выборах, что является обязательной программой в американской политике, но Янукович ранее этого не использовал. Манафорт даже обучал Януковича тому, как нужно выглядеть, по слухам, именно он убедил его начать сушить волосы феном. Но один из сотрудников Манафорта назвал слухи о "сушке волос феном" мифом и "абсолютной ерундой".

Во взломанной телеграмме, размещенной на сайте WikiLeaks, американский дипломат, говоря о преображении, пишет, что "Партия регионов работает над сменой имиджа, чтобы из убежища для бандитов превратиться в легитимную политическую партию. Большое состояние [Ахметова], позволило Регионам нанять ветерана K Street для политической помощи и "радикального преобразования"….. [Фирма Манафорта] принадлежит к тем политическим консультантам, которых нанимают, чтобы устранить существенные проблемы и трудности".

По словам некоторых людей, которые работали в команде, Килимник был одной из ключевых фигур в этом процессе.

"Язык был настолько важен, потому что мы хотели захватить нюансы", - сказал сотрудник, который работал с Манафортом на "Партию регионов". "И поскольку Пол не говорит ни на русском, ни на украинском, ему нужен был кто-то вроде него на встречах, поэтому КК был с ним все время. Он был очень близок к Полу, он ему очень доверял".

"Партия регионов" получила большинство мест на парламентских выборах 2006 года и на выборах 2007 года, что позволило Януковичу снова стать премьер-министром.

Команда Манафорта начала умело использовать свои связи в бизнес-предприятиях в регионе. В конце 2006 года Манафорт и Рик Гейтс, сейчас правая рука Манафорта в кампании Трампа, создали фонд прямых инвестиций на Каймановых островах. Фонд под названием "Pericles" использовал миллионы долларов, предоставленные российским олигархом Олегом Дерипаской, для покупки украинской компании кабельного телевидения.

Но предприятие вскоре закрылось. На Каймановых островах рассматривается иск по вопросу возврата денежных средств Дерипаски. Адвокаты назвали Килимника одной из семи "ключевых фигур", участвующих в партнерстве наряду с Манафортом, Гейтсом и несколькими единомышленниками. Гейтс отказался от комментариев.

Адвокат, участвовавший в попытке вернуть инвестиции, не ответил на просьбу о комментарии.

Манафорт также основал и другие предприятия с другими олигархами. Сотрудник из команды Манафорта сказал: "У этих ребят было много дел и вне кампании, и КК также был вовлечен во все это".

В 2009 году Янукович выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Манафорт совершенствовал операцию, покидая свой киевский офис, и Килимник начал играть более важную роль, контролировал ключевые линии кампании и значительно превзошел свою первоначальную роль переводчика.

По словам сотрудника, на протяжении всей кампании Януковича, "ни для кого не было секретом, что [Килимник] служил в разведке еще в Советском Союзе. Он говорил об этом. Другие в кампании – Пол, Фил Гриффин, Рик Гейтс – довольно открыто говорили о его прошлом", но добавил сотрудник, "они считали, что все они были в Советском Союзе, в определенный момент времени, и теперь они украинцы, и пытаются как-то наладить ситуацию в своей стране".

Когда Янукович наконец-то победил на президентских выборах в 2010 году, он отложил свои обещания о переходе к более открытому, прозападному управлению. Он начал больше контролировать средства массовой информации, а также законодательную и судебную ветви власти, это помогло ему преследовать, осудить и посадить в тюрьму его поверженного соперника на выборах 2010 года. Он отвернулся от Европейского союза, и сблизился с Россией, в конечном счете, приняв от Кремля пакет помощи на $ 15 миллиардов.

Некоторые члены команды Манафорта стали беспокоиться из-за прошлого Килимника в российской армии и слухов о его принадлежности к разведывательной службе страны.

Гриффин, который не ответил на просьбу о комментарии, был заместителем Манафорта, но покинул команду из-за другой консалтинговой работы в 2011 году. Килимник перенял многие из его обязанностей, взял на себя ответственность за киевскую фирму Манафорта и руководил деятельностью, пока Манафорта не было в стране. Манафорт отсутствовал большую часть времени, говорят люди, работавшие в фирме Манафорта.

В Украине начались волнения. Активисты заявляли о широко распространенной коррупции и хищениях режима Януковича и требовали более тесных связей с Европой, в то время как Россия стремилась к еще большему контролю.

Но Манафорт продолжал работать на "Партию регионов", он и Килимник продолжали ездить по стране вместе. Согласно данным украинского пограничного контроля и полетному листу, они оба летали на борту частного самолета в Крым на сутки в середине 2013 года.

"Партия регионов" платила фирме Манафорта миллионы долларов в год, сообщили несколько источников.

НАБУ получило документы, доказывающие, что с 2007 по 2012 год, партия Януковича выделила для Манафорта $ 12,7 млн ​​в наличных платежах, сообщила на этой неделе газета "The New York Times".

Манафорт подвергся критике со стороны некоторых бывших коллег за то, что предпочел деньги принципам. Он отверг сообщения о платежах. В своем заявлении он утверждал, что "предложение о том, что я принимал наличные платежи необоснованное, глупое и бессмысленное".

В заявлении подчеркивается, что в своей работе в кампаниях внутри страны и за рубежом, "все политические платежи, отправленные на мое имя, предназначались для всей моей политической команды: предвыборного штаба (местного и международного), для опросов и исследований, прозрачности выборов и телевизионной рекламы".

Царствование Януковича неожиданно оборвалось в начале 2014 года, когда масштабные протесты против коррупции и требования более тесной интеграции с Европой заставили его уйти в отставку и бежать в Россию под защиту Путина.

Но изгнание Януковича не стало концом для Манафорта и Килимника. Они начали работать на "Оппозиционный блок", который получил небольшое количество мест в парламенте во время выборов в октябре 2014 года.

На этой неделе Манафорт заявил, что его "работа в Украине прекратилась после парламентских выборов в стране в октябре 2014 года". Но его поездки в Украину продолжались, доказательством этому служат данные о въезде, просмотренные Politico, и интервью с людьми, которые работали с Манафортом в стране; Манафорт приезжал в Киев несколько раз после выборов, до конца 2015 года. В одной из статей русскоязычное издание отметило, что в конце 2015 года он предложил консультировать политиков "Оппозиционного блока".

На вопрос о докладе, и о том, не противоречат ли его поездки в Украину в прошлом году его же утверждениям о прекращении деятельности в Украине после выборов 2014 года, Манафорт отправил Politico следующее текстовое сообщение: "У меня не было контракта, и я не вел никаких дел после выборов в 2014 году".

Он не ответил на вопросы о его отношениях с Килимником, неоплаченных счетах от "Оппозиционного блока" и на вопрос о том, является ли прошлое его протеже причиной для беспокойства.

Кампания Трампа и "Оппозиционный блок" не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

Украинские политические инсайдеры говорят, что Килимник продолжал работать на "Оппозиционный блок" и после парламентских выборов 2014 года.

Килимник представлял "Оппозиционный блок" на встречах с международными дипломатами, сообщили несколько человек из сообщества международного бизнеса и дипломатов в Киеве, где Килимника считают важным связующим звеном как для "Оппозиционного блока", так и для влиятельного олигарха, главного человека в партии. "С 2013 года, он был лицом организации здесь", - сказал один из сотрудников в Киеве.

По словам людей, знакомых с ситуацией, в какой-то момент, "Оппозиционный блок" перестал платить то, что должен был фирме Манафорта. Они сказали, что партия по-прежнему должна фирме Манафорта значительную сумму денег.

Один человек, осведомленный о неоплаченных счетах, не сказал, сколько партия должна Манафорту, но сообщил следующее: "Это сумма, которую вы определенно захотели бы видеть на своем банковском счете". Другой человек, который обсуждал неоплаченные счета с приближенными Манафорта, сказал, что сумма исчисляется в "миллионах" долларов.

Когда партия перестала платить по счетам, киевский офис Манафорта, которым управлял Килимник, начал задерживать арендную плату и зарплаты сотрудников, говорят люди, знакомые с ситуацией.

"Они не оплачивали украинский офис. Они не платили арендную плату и зарплату людям", - сказал человек, который работал в офисе.

Еще один бывший член команды сказал: "KK не склонен к конфликтам, поэтому, когда деньги перестали поступать, он просто закрылся, и это разозлило многих". Бывший член команды вспоминал, что, когда Манафорт приезжал в Киев в 2015 году, чтобы попытаться получить положенные ему деньги, в холле гостиницы Hyatt его караулил арендодатель, требовавший немедленно внести плату за офис.

Некоторые специалисты по внешней политике США считают Килимника разумным представителем олигарха, с которым можно договориться, и они отвергают разговоры о его связях с российской разведкой.

"Я всегда понимал, что он служил в разведке российской армии в течение нескольких лет", - сказал международный политический консультант, который работал с Килимником, и который подчеркнул, что, в то время, все российские мужчины обязаны были служить в армии. Но консультант добавил: "Я не думаю, что это было настолько серьезно, как это пытаются представить".

Но Билл Браудер с этим не согласен. Браудер – инвестор американского происхождения, чей бизнес в России привел к тому, что режим Путина занес его в черный список как угрозу национальной безопасности. "Вы не можете сказать : "Я когда-то работал в [российской разведке]". Это постоянная связь. Там нет такого понятия, как бывший офицер [российской разведки]".