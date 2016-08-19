Матиос: причиной конфликта между ГПУ и НАБУ является неадекватное законодательство

Об этом он сказал в эфире 5-го канала.

"Причиной истоков этого конфликта стало неадекватное законодательное обеспечение абсолютной неподнадзорности отдельно созданного правоохранительного органа", - сказал Матиос, намекнув, что говорит о НАБУ.

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Как уточнил главный военный прокурор, "если бы наше государство само себя не секло как унтер-офицерская вдова, то оно бы обратилось к законодательствам других стран". "Никогда таких полномочий как себе взяла Украина с безвизовым режимом, с е-декларированием, с НАБУ, ни одно государство не позволяет, потому что там должна быть система сдержек и противовесов. Любая монополия, в том числе и монополия на силу и безнаказанность в результате массовой поддержки общества приведет к очень плачевным последствиям", - сказал Матиос.

В этой связи, он назвал, что в конфликте между ГПУ и НАБУ "идет борьба не между ведомствами, а между естественным состоянием системы сдержек и противовесов".

При этом Матиос сказал, что "не может руководитель или заместитель руководителя НАБУ принимать единоличное решение о применении физической силы".

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"Это абсолютно абсурдное решение о применении силы. Тем более не только решение, но и само применение силы", - заявил Матиос.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в Киеве произошел конфликт между сотрудниками Генпрокуратуры и НАБУ.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что следователи Генпрокуратуры обнаружили стационарный пост наблюдения по адресу ул. Симона Петлюры, 7/9, который осуществлял снятие информации о действиях работников прокуратуры.

Сотрудники ГПУ пытались проникнуть в эту конспиративную квартиру, после чего прибыл спецназ НАБУ. Сотрудники Генпрокуратуры задержали двух технических работников НАБУ, которые осуществляли негласные следственные действия, и доставили в помещение ГПУ, где продержали 11 часов.

15 августа директор НАБУ Сытник подчеркнул, что сотрудники Генпрокуратуры незаконно удерживали сотрудников НАБУ и применяли против них силу.

18 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по предложению директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника передает расследование всех производств, возбужденных НАБУ и ГПУ в результате конфликта, в Службу безопасности Украины.