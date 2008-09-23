Регионалы скрывают то, о чем Герман давно рассказала

Фракция Партии регионов предложила свою кандидатуру на должность председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов).

В то же время он отказался отвечать на вопрос, идет ли речь о кандидатуре первого вице-спикераАлександра ЛАВРИНОВИЧА. Он лишь ответил: «Когда эта кандидатура будет согласована, мы ее объявим».

А.ЕФРЕМОВ также отметил, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления народного депутата Елены ЛУКАШ (фракция Партии регионов) об изменении процедуры голосования относительно председателя ВР. По его словам, пока еще это ее законодательная инициатива и решения фракции по этому вопросу еще нет.

По словам А.ЕФРЕМОВА, он «довольно осторожно относится к изменению процедуры голосования». Он добавил, что проектом постановления Е.ЛУКАШ предусмотрено голосование за отставку Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя ВР не бюллетенями, согласно регламенту ВР, а путем нажатия кнопок в сессионном зале.

А.ЕФРЕМОВ сообщил, что от других фракций пока еще не поступало предложений относительно кандидатуры на должность председателя Верховной Рады Украины. По его словам, есть разные точки зрения по данному поводу, и, в частности, речь идет о том, чтобы не спешить и сначала создать коалицию, а затем избрать руководителя парламента.

По его словам, также есть предложение пока еще не спешить, поскольку десятидневный срок для рассмотрения заявления А.ЯЦЕНЮКА об отставке еще не истек.

Как известно, А.ЯЦЕНЮК заявил, что подает в отставку, во вторник, 16 сентября.