Порошенко: Враг резко увеличил интенсивность обстрелов, чтобы сорвать Минский процесс
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что враг собирается использовать провокационные обстрелы для оправдания собственных шагов по срыву Минского процесса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в городе Броды Львовской области после чествования памяти погибших в зоне АТО летчиков.
Порошенко отметил, что оккупация Крыма и гибридная война на Донбассе стала для Украины настоящей отечественной войной за независимость, свободу и демократию.
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"Враг, не прекращая сейчас своих попыток сорвать Минский процесс, делая абсолютно безответственные заявления о выходе из нормандского переговорного формата, сейчас резко увеличил интенсивность обстрелов позиций наших войск на востоке государства", - сказал Порошенко и добавил, что этой ночью количество обстрелов было рекордным и достигло почти 100.
Значительное количество из них, отметил президент, была с использованием крупнокалибернои артиллерии. При этом враг сосредоточивает огонь артиллерии по командным пунктам и складам, которые расположены за 8-12, а иногда и в 22 км от линии соприкосновения, добавил он.
"Эти провокации враг собирается использовать для оправдания собственных шагов по срыву Минского процесса", - подчеркнул Порошенко и отметил проведенные им интенсивные консультации с руководством Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Германии, Франции, в ходе которых он получил "твердое заверение в поддержке Украины в ее освободительной борьбе за собственную независимость, суверенитет и территориальную целостность".