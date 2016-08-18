Порошенко: Враг резко увеличил интенсивность обстрелов, чтобы сорвать Минский процесс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в городе Броды Львовской области после чествования памяти погибших в зоне АТО летчиков.

Порошенко отметил, что оккупация Крыма и гибридная война на Донбассе стала для Украины настоящей отечественной войной за независимость, свободу и демократию.

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"Враг, не прекращая сейчас своих попыток сорвать Минский процесс, делая абсолютно безответственные заявления о выходе из нормандского переговорного формата, сейчас резко увеличил интенсивность обстрелов позиций наших войск на востоке государства", - сказал Порошенко и добавил, что этой ночью количество обстрелов было рекордным и достигло почти 100.

Значительное количество из них, отметил президент, была с использованием крупнокалибернои артиллерии. При этом враг сосредоточивает огонь артиллерии по командным пунктам и складам, которые расположены за 8-12, а иногда и в 22 км от линии соприкосновения, добавил он.

"Эти провокации враг собирается использовать для оправдания собственных шагов по срыву Минского процесса", - подчеркнул Порошенко и отметил проведенные им интенсивные консультации с руководством Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Германии, Франции, в ходе которых он получил "твердое заверение в поддержке Украины в ее освободительной борьбе за собственную независимость, суверенитет и территориальную целостность".