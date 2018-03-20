Судьба Лазаренко: и не на свободе, и даже – не депутат

На днях американский суд в Сан-Франциско вынес приговор Павлу Лазаренко. Знаменитый украинский узник осужден на девять лет тюремного заключения. Кроме того, в соответствии с приговором он должен заплатить десять миллионов долларов штрафа.

Таким образом, длящаяся уже почти семь лет заокеанская тюремная эпопея Павла Ивановича наконец-то завершилась. Напомним, что еще в 1999 году, в период подготовки к президентским выборам, Лазаренко попросил у американских властей политического убежища, резонно подозревая недобрые намерения в свой адрес со стороны тогдашнего главы украинского государства Леонида Кучмы. Но владелец панамского паспорта, оказавшись в США, тут же был арестован и провел за решеткой более четырех лет, и лишь в июне 2003 года его выпустили под залог в 86 миллионов долларов. С тех пор Лазаренко пребывает в Сан-Франциско под домашним арестом.

Решение американского суда, хоть и ожидаемое многими, для самого Павла Ивановича все-таки оказалось, похоже, определенным сюрпризом. Выслушав приговор, он сразу же после его оглашения заявил, что будет подавать апелляцию. (Как известно, адвокаты Лазаренко настаивали максимум на четырехлетнем заключении для своего подзащитного, прокуроры, в свою очередь, просили восемнадцатилетнего срока). А еще раньше и Лазаренко, и его адвокаты неоднократно заявляли о том, что судебный процесс ими будет выигран, поскольку бывший украинский премьер якобы «чист перед законом». Поговаривали о скором возвращении Павла Ивановича на родину и даже о его политической «реинкарнации».

Как оказалось, у американского суда на этот счет имеется свое особое мнение.

По сообщениям СМИ, в США Лазаренко обвиняется в использовании служебного положения для создания подпольной международной сети банковских счетов для отмывания доходов, полученных при помощи теневых схем от природного газа, агробизнеса, недвижимости и другого бизнеса в Украине. Также американцы обвиняют Лазаренко в незаконном перечислении в банки Соединенных Штатов 114 миллионов долларов.

Впрочем, и у украинского правосудия к Павлу Ивановичу имеются весьма немалые претензии. Как известно, его представители неоднократно заявляли о желании своими руками, в соответствии с законом, так сказать, «расправиться» с олигархом, посягнувшим на народное добро.

Возникли проблемы также и на «малой родине» – в Днепропетровске, где, как до сих пор считал Павел Иванович, у него мощные и надежные тылы.

18 июля нынешнего года в Октябрьский районный суд города Днепропетровска с административным иском против Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии обратился юрист Борис Филатов. В своем исковом заявлении он просил досрочно прекратить полномочия Павла Лазаренко как депутата Днепропетровского областного совета. Суд удовлетворил иск, и в августе это решение суда вступило в законную силу (текст решения) .

Как видим, украинский гражданин сделал то, что еще весной, сразу после парламентских выборов, должны были сделать, но почему-то так и не сделали представители украинского правосудия. В соответствии с требованиями украинского законодательства полномочия депутата местного совета досрочно прекращаются в случае, предусмотренном ч.1 ст.5 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», то есть если депутат в последнее время не проживал в Украине. Поскольку Лазаренко покинул пределы родины более семи лет назад, еще в 1999 году, суд решил досрочно прекратить полномочия Павла Лазаренко как депутата Днепропетровского областного совета.

Вряд ли это решение суда для Павла Ивановича оказалось как снег на голову. Ведь он отлично знал, что его депутатство выглядит более чем сомнительно, если следовать букве украинского законодательства. Но, скорее всего, рассчитывал на политическую «крышу», которая позволит ему оставаться днепропетровским депутатом, сидя под домашним арестом в Сан-Франциско. В облсовете лазаренковцы, как известно, наладили контакты с «регионалами», и, казалось, все у них будет «в шоколаде».

Однако «крыша», перейдя из оппозиции во власть и сменив статус, скорее всего, посчитала для себя лишним особо беспокоиться о судьбе своего виртуального партнера. Хотя, кто его знает, стоит ли категорически исключать, что в будущем ситуация изменится, и обе стороны в силу известных причин и каждая, исходя из своих интересов, не попытаются вернуться к теме возможного партнерства?

Но это возможно в будущем, а сейчас реальность для Павла Ивановича, похоже, не весьма радостна: в Америке его засудили на девять лет, а в Украине он лишился депутатского мандата. К тому же, как сообщают источники, близкие к депутатской фракции лазаренковской партии «Громада» в днепропетровском облсовете, члены его фракции, не на шутку встревоженные пошатнувшимся положением своего заокеанского патрона и подумывают, не пора ли менять свои политические симпатии на более надежные и перспективные. «Люди будут разбегаться из фракции», – так кратко и емко охарактеризовал положение дел один из знающих реальную ситуацию источников.

Подобное развитие событий вполне естественно. Не за тем в Украине люди ходят во власть, чтобы иметь проблемы. Как раз наоборот – решать их.

А кому сейчас Павел Иванович поможет что-либо решить?

Николай Кулиш