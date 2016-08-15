Правительство должно объявить перезапуск системы электронного декларирования - нардеп

Об этом заявил народный депутат группы «Партия «Видродження», член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Артем Ильюк.

По его словам, декларации, опубликованные во время работы системы в тестовом режиме не будут иметь никакой юридической силы, что сделает невозможным привлечение к уголовной ответственности чиновников, которые указали в декларациях недостоверные данные.

«Правительство должно объявить, что перезапуск системы электронного декларирования состоится сразу после получения соответствующего сертификата технической безопасности, как того требует ЕС. И назвать конкретную дату в этом вопросе. А виновные в срыве реформы должны быть уволены из органов госвласти или же понести ответственность, предусмотренную законодательством», – добавил Ильюк.

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Он отметил, что партия «Видродження» выступает за введение в Украине полноценной системы электронного декларирования доходов чиновников.

«Мы полностью поддерживаем позицию Евросоюза, а также международных организаций по борьбе с коррупцией в этом вопросе. Потому что без наличия такого сертификата система фактически легализует факты сокрытия чиновниками их реальных доходов и предоставление ложной информации о них. Согласно действующему законодательству, чиновник должен подать информацию в систему только один раз, так что те, кто подал электронные декларации до появления указанного сертификата, могут избежать ответственности за умышленное сокрытие доходов», – заявил депутат.

Член антикоррупционного комитета добавил, что запуск системы электронного декларирования в тестовом режиме может негативно сказаться на международном имидже Украины.

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«Этот, казалось бы, небольшой недостаток в работе системы в «тестовом режиме» может поставить крест не только на самой реформе, но и ощутимо ударить по международному имиджу Украины. Поскольку электронное декларирование является важным условием для получения Украиной безвизового режима с ЕС. Также это крайне важный шаг на пути европейской интеграции Украины, в частности, внедрения принципа прозрачности власти и усиления влияния гражданского общества на процессы управления государством», – отметил Ильюк.