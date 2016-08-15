Правительство должно объявить перезапуск системы электронного декларирования - нардеп

15:55, 15 августа 2016
Политика
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Кабинет министров должен назвать точную дату запуска сертифицированной системы электронного декларирования доходов государственных чиновников.

фото УНІАН

Об этом заявил народный депутат группы «Партия «Видродження», член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Артем Ильюк.

По его словам, декларации, опубликованные во время работы системы в тестовом режиме не будут иметь никакой юридической силы, что сделает невозможным привлечение к уголовной ответственности чиновников, которые указали в декларациях недостоверные данные.

«Правительство должно объявить, что перезапуск системы электронного декларирования состоится сразу после получения соответствующего сертификата технической безопасности, как того требует ЕС. И назвать конкретную дату в этом вопросе. А виновные в срыве реформы должны быть уволены из органов госвласти или же понести ответственность, предусмотренную законодательством», – добавил Ильюк.

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Он отметил, что партия «Видродження» выступает за введение в Украине полноценной системы электронного декларирования доходов чиновников.

«Мы полностью поддерживаем позицию Евросоюза, а также международных организаций по борьбе с коррупцией в этом вопросе. Потому что без наличия такого сертификата система фактически легализует факты сокрытия чиновниками их реальных доходов и предоставление ложной информации о них. Согласно действующему законодательству, чиновник должен подать информацию в систему только один раз, так что те, кто подал электронные декларации до появления указанного сертификата, могут избежать ответственности за умышленное сокрытие доходов», – заявил депутат.

Член антикоррупционного комитета добавил, что запуск системы электронного декларирования в тестовом режиме может негативно сказаться на международном имидже Украины.

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«Этот, казалось бы, небольшой недостаток в работе системы в «тестовом режиме» может поставить крест не только на самой реформе, но и ощутимо ударить по международному имиджу Украины. Поскольку электронное декларирование является важным условием для получения Украиной безвизового режима с ЕС. Также это крайне важный шаг на пути европейской интеграции Украины, в частности, внедрения принципа прозрачности власти и усиления влияния гражданского общества на процессы управления государством», – отметил Ильюк.

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