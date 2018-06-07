Вехи недели. Крым на периферии, страсти по декларациям и "внештатные ситуации"

Поток провокационных заявлений по поводу «террористических актов украинской разведки в Крыму» не заставил парламентариев прервать парламентские каникулы. Сохранить лицо украинского парламента в этой ситуации попыталась вице-спикер Ирина Геращенко, однако за постановления или обращения от имени Верховной Рады принято голосовать большинством от ее конституционного состава. К сожалению, развитие ситуации свидетельствует, что многим парламентариям угрозы национальной безопасности страны погоды в изменении планов не делают.

С другой стороны, есть Надежда Савченко, без устали будоражащая общественное мнение. Инициативы Надежды Викторовны становятся все более и более, если можно сказать так, резонансными. Например, она публично не отрицает возможность амнистирования тех боевиков, у которых на руках кровь, предлагает без решений судов выпускать противников власти на волю, словно это может спровоцировать возвращение украинских пленных. Савченко стремительно проходит путь от нового кумира до отчаянного популиста, в темпе, вызывающем вопросы о самостоятельности первого номера списка «Батькивщины».

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Если говорить о последствиях провокации ФСБ в Крыму, то ими должно стать уменьшение объемов #зрады в общественно-политической жизни страны. Перед лицом осложнения ситуации политикам было бы неплохо найти точки для консолидации и искать возможности для защиты национальных интересов. Правда, пока положительных подвижек в этом вопросе не наблюдается.

Зато темой, вызвавшей острое обсуждение, стал запуск электронного декларирования для особо важных персон с 15 августа. После заявления Петра Порошенко, призвавшего всех, кого это касается, «вывернуть карманы перед общественностью», выяснилось, что система электронного декларирования якобы является слабо защищенной от хакерских атак. Борьба за недопущение украинского варианта Wikileaks продолжалась весь уик-энд и закончилась боевой ничьей: глава Национального агентства по недопущению коррупции Наталья Корчак сообщила о запуске системы электронного декларирования без сертификата Госспецсвязи, а профессиональные антикоррупционеры обвинили власть в передергивании и засыпали информационного пространство апокалиптическими прогнозами. На самом деле, не произошло ничего из ряда вон выходящего: чиновники и раньше не испытывали энтузиазмам в деле решения щекотливых вопросов.

Стоит отметить, что и в отношениях Генеральной прокуратуры и НАБУ все чаще наблюдаются элементы конкуренции. Антикоррупционное бюро получило очередную звездочку, задержав на получении взятки судью Днепровского районного суда столицы Чауса, который, впрочем, может быть лишен неприкосновенности только решением Верховной Рады (по крайней мере, до вступления в силу судебной реформы). Генеральная прокуратура устами Юрия Луценко сообщила о непубличном, но значительном прогрессе в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета и готовности добиваться экстрадиции Александра Онищенко, довольно активно присутствующего в украинских медиа.

Конкуренция между правоохранителями, которых толкают вперед разные резоны, это неплохо. Правда, не очень хорошо, когда сотрудники НАБУ и Генпрокуратуры сходятся в рукопашную, как это было в конце минувшей недели, а после этого их руководители утверждают, что все происходило в рамках закона. Подобные «нештатные ситуации» заставляют сомневаться в искренности стремления власти усмирить коррупционер.

Евгений Магда