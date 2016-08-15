Штайнмайер призвал Украину и Россию к выполнению Минских договорённостей
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Украину и Россию выполнять Минские договорённости и не допустить эскалации конфликта на фоне ситуации в Крыму.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Екатеринбурге.
«Был риск эскалации последнюю неделю, если бы процесс, основанный на Минских договоренностях, вышел из-под контроля», - сказал Штайнмайер.
Он сообщил, что провел переговоры по ситуации в Крыму с главами МИД Украины и России.
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«Минские договорённости все же действуют и остаются главной линией для решения конфликта», - сказал Штайнмайер.
Он подчеркнул, что обе стороны – Россия и Украина - признают Минские договоренности вне зависимости от результатов расследования в Крыму.
Он призвал идти дальше в реализации Минских соглашений.
«Нельзя с одной стороны объявить приоритетными вопросы безопасности, с другой стороны – политические вопросы. По обеим направлениям мы должны добиться прогресса – это цель наших действий», - сказал Штайнмайер.
По его словам, все стороны должны осознать ответственность в решении этого «внутриевропейского конфликта».
Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».
Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.
«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул он.