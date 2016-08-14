Нацагентство по предотвращению коррупции объявило о начале полноценной работы

Сегодня, 14 августа, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции поддержало решение о готовности к началу полноценной работы. Решение было поддержано единогласно, сообщает "Европейская правда".

Перед принятием этого решения глава агентства Наталья Корчак отчиталась о достаточной укомплектованности штатом и готовности исполнять свои функции, в частности, начать финансирование политических партий за счет бюджета.

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В то же время, Наталья Корчак констатировала, что аттестат соответствия для системы электронных деклараций в настоящее время отсутствует.

"На сегодняшний день существуют политические и юридические условия для старта системы электронного декларирования. Национальным агентством разработаны и утверждены все решения, необходимые для запуска системы электронного декларирования. Несмотря на отказ разработчика программного обеспечения устранить недостатки программного обеспечения, Нацагенство заявляет о начале своей полноценной работы как органа госвласти по всем направлениям антикоррупционной деятельности, в том числе и по направлению электронного декларирования доходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства по 15 августа 2016 года", - цитирует Наталью Корчак "112 Украина".

Также НАПК призывает разработчика, ООО "Миранда", завершить все процедуры по настройке системы и запустить ее в определенный законодательством срок, а именно в 00:00 15 августа 2016 года

Сегодня НАПК проводит заседание по ситуации с запуском системы электронного декларирования. Ранее в Агентстве заявили, что электронное декларирование в любом случае заработает с 15 августа.