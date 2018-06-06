Украинский интерес. Кремлевский пируэт, встреча двух мачо и несносный Трамп

Совпадение во времени летней Олимпиады и традиционного для Запада сезона отпусков в Москве, похоже, воспринимается как сигнал к началу действий по усилению собственных позиций. Иначе трудно объяснить фарс вокруг «украинских диверсантов», якобы готовивших взрывы на различных крымских объектах, раскручиваемый российскими медиа. С помощью массированной информационной атаки российское руководство стремится доказать мировому сообществу, будто Украина не просто ведет террористическую деятельность (тяжелое обвинение в современной политике), но и пыталась сорвать курортный сезон на Крымском полуострове.

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В запале контрдиверсионной борьбы ее инициаторы как-то забыли о том, что превратили Крым в непотопляемый авианосец российской военщины, в который и без того курортники не рвутся. Наверное, поэтому ни другие государства, ни международные организации не смогли найти подтверждений заявлениям российских официальных лиц, а делегацию ОБСЕ на территорию Крыма решила не пускать российская власть. В раздувании террористической угрозы есть и внутриполитические резоны: приближаются выборы в Думу, а недавнее лишение полуострова статуса «федерального округа» требует определенной политической мотивации. Кремль предоставляет ее, пугая крымчан украинским террором. Впрочем, в этой комбинации есть и рациональное зерно.

Россия отказалась от анонсированных буквально за день до разоблачений ФСБ переговоров в формате Нормандской четверки. Сергей Лавров предполагал, что они могут пройти на полях саммита G-20 в сентябре, хотя Украина не является членом Большой двадцатки. Теперь же Кремль, судя по всему, будет шантажировать нашу страну и мировое сообщество не столько вторжением российских войск (подобный сценарий чреват сложностями внутри России), сколько возобновлением активной фазы конфликта на Донбассе. Пока Дмитрий Медведев публично не исключил разрыва дипломатических отношений с Украиной, на что Павел Климкин ответил рассуждениями о возможном введении визового режима с Россией. Ситуация остается в развитии, и официальному Киеву не следует расслабляться.

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Дополнительным фактором давления может стать символическое потепление российско-турецких отношений. Реджеп Эрдоган уже привычно называет Путина «другом Владимиром», но их встреча в Петербурге была наполнена скорее декларациями, чем реальными договоренностями. Принимать авансом политические решения для возобновления инфраструктурных проектов («Турецкий поток», атомная электростанция «Аккую») ни Россия, ни Турция не стали. Интерес в восстановлении отношений у Москвы и Анкары присутствует, его усугубляет антизападная риторика обоих президентов, но не следует сбрасывать со счетов манеру поведения Путина и Эрдогана. Оба позиционируют себя в качестве этаких мачо мирового масштаба, но вдвоем в этом амплуа будет тесновато. Тем более, если Турция продолжит становящийся все более заметным курс на усиление позиций ислама в своей общественно-политической жизни.

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Президентская кампания в США тем временем отмечена новым скандалом: Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в стремлении отменить Вторую поправку к Конституции, дающую право на хранение и ношение оружия. При этом он не исключил, что кто-то из оппонентов попытается остановить кандидата демократов. Высказывание оказалось чрезмерным даже для не выбирающего выражений миллионера, претендующего на пост президента от Республиканской партии. Отмечу, что опросы общественного мнения, в которых сегодня нет недостатка, все чаще фиксируют преимущество Хиллари Клинтон над своим оппонентом. Это означает, что кандидат-республиканец станет еще более вызывающим в своем поведении. В отношении президентской гонки за океаном интересно мнение украинского посла в США: Валерий Чалый уверен, что кардинальных изменений во внешней политике Вашингтона в отношении Украины не будет, более того – после президентской гонки можно будет не только говорить о поставках летального вооружения, но и возобновить работу Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США.